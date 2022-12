Prezydent Ghany niepokoi się "obecnością" Grupy Wagnera na północnej granicy. Władze Burkiny Faso wezwały ambasadora

"Wyrażamy sprzeciw wobec słów prezydenta Ghany , są to zarzuty poważne i niedokładne" - poinformował w komunikacie rząd Burkina Faso .

Burkina Faso od sześciu lat zmaga się z przemocą bojówek islamskich, które doprowadziły do ucieczki z miejsc zamieszkania około 2 mln osób. Niezdolność rządu do skutecznej walki ze zbrojnymi oddziałami doprowadziła w tym roku do dwóch zamachów stanu.