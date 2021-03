"Schwytali mojego syna i odcięli mu głowę"

Organizacja pomocowa Save the Children alarmuje o zbrodniach, jakich na północy Mozambiku dopuszczają się powiązani z tak zwanym Państwem Islamskim rebelianci. Według agencji uzbrojeni w maczety bojownicy ścinają głowy nawet 11-letnim dzieciom.

Mozambik to jedno z najbiedniejszych państw świata, zamieszkane w większości przez chrześcijan, choć około 20 procent społeczeństwa stanowią muzułmanie.

W graniczącej z Tanzanią północnej prowincji Cabo Delgado ponad połowę mieszkańców stanowią wyznawcy Allaha. W 2017 roku lokalne ugrupowanie Ansar al-Sunna rozpoczęło ataki zbrojne w prowincji, których ofiarami padają przede wszystkim miejscowe służby mundurowe i urzędnicy. Dżihadyści są powiązani z tak zwanym Państwem Islamskim. Ich główną bronią są maczety. Od połowy 2019 roku bojownicy zaczęli używać także nowoczesnego uzbrojenia, spychając mozambicką armię do defensywy.

"Schwytali mojego najstarszego syna i odcięli mu głowę"

Działacze Save the Children rozmawiali z przesiedlonymi rodzinami, które opowiedziały im o makabrycznych scenach, jakie rozgrywały się w bogatej w gaz prowincji.

Jedna z kobiet cytowanych w raporcie organizacji (jej tożsamość została ukryta dla bezpieczeństwa) powiedziała, że islamscy bojownicy zabili jej najstarszego syna, ścinając mu głowę. Do zbrodni doszło niedaleko miejsca, w którym kobieta ukrywała się z resztą dzieci.

- Tamtej nocy nasza wieś została zaatakowana, a nasze domy spalono - relacjonowała. - Kiedy to się zaczęło byłam w domu z czworgiem moich dzieci. Próbowaliśmy uciec do lasu, ale oni schwytali mojego najstarszego syna i odcięli mu głowę. Nie mogliśmy nic zrobić, bo nas także by zabili - dodaje zrozpaczona matka.