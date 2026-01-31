Mówisz "kończę z tym" i wrzucasz tu nóż. Pojemniki, które "ratują życie"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: W Wielkiej Brytanii dochodzi rocznie do ponad 50 tysięcy przestępstw z użyciem noży i ostrych przedmiotów.

By temu przeciwdziałać, władze prowadzą programy dobrowolnego zdawania ostrych narzędzi.

W samym 2024 roku oddano 47 795 noży typu zombie i maczet.

Jednym z pomysłów są pojemniki na noże ustawiane w miastach. Ten program skierowany jest głównie do młodzieży. Nie bez powodu.

Mężczyzna stoi na chodniku przy ruchliwej ulicy i pokazując na ciemną skrzynkę przypominającą nieco tę na listy mówi do kamery po polsku: "Jak wiecie, w Londynie dużo się dzieje, jeśli chodzi o przestępstwa z nożami, no i tutaj jest boksik, gdzie możesz przyjść i zostawić swoją broń, swój nóż. Masz złe myśli? Ochotę, żeby kogoś zestabować? No ale zobaczyłeś kościół i mówisz: 'Nie, kończę z tym, wrzucam nóż i już więcej nie będę robił złych rzeczy'. Co myślicie na temat takich boksów? Sprawdziłoby się to w Polsce?" - kończy. Gdy kamera się oddala, rzeczywiście widać kościół.

Użyty przez mężczyznę w spolszczonej formie czasownik "stab" oznacza: dźgnąć, pchnąć nożem.

"To jest jakiś fake", "brzmi to jak prima aprilis" - nie dowierzali internauci, komentując film krążący w sieci Źródło: Konkret 24/Instagram, x.com

Fakt, co jakiś czas docierają do nas informacje o atakach w brytyjskich miastach z użyciem noży - ale żeby ustawiać pojemniki dla nożowników? Wygląda to dość niewiarygodnie. Wielu komentujących ten film w mediach społecznościowych tak właśnie sądzi: "To jest jakiś fake XD"; "brzmi to jak prima aprilis", "to się nie dzieje". Nagranie opublikowane 8 stycznia 2026 roku na platformie X ma ponad 270 tysięcy wyświetleń. Pokazano je też na innych profilach w serwisie X - z opisem: "W Londynie powstały śmietniki dla nożowników". Oryginał pochodzi jednak z Instagrama.

Nas zainteresowały komentarze nielicznych internautów, którzy zwracali uwagę, że takie pojemniki na noże "to żadna nowość" w Wielkiej Brytanii; że są na Wyspach "od 30 lat".

Nie do końca to prawda - ale rzeczywiście, takie skrzynki stoją na ulicach niektórych miast. Zresztą nie tylko na ulicach. Według psychologa społecznego to "zarządzanie percepcją bezpieczeństwa". Według socjologa - skutek panującego w Wielkiej Brytanii modelu strachu i mody.

Modelu, którego ofiarami stali się szczególnie nastolatkowie.