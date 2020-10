"Białorusini od kilkunastu tygodni wychodzą na ulice i spontanicznie i pokojowo walczą o wolność. Robią to samo co Polacy, kiedy rodziła się Solidarność. Dzisiaj wszyscy możemy ich wesprzeć" - głosi wpis pod nagraniem zamieszczonym na oficjalnym profilu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na Facebooku.

"Przeszły przez miasto w deszczu"

W środę na ulicach Mińska odbył się Marsz Matek. "Ponad setka kobiet przeszła przez miasto w deszczu, nie utrudniając ruchu, z kwiatami i symbolami biało-czerwono-białej flagi narodowej, która po faktycznym zakazie obecnego rządu stała się symbolem opozycji. Skandowały tradycyjne hasła opozycji: Wierzymy, możemy, wygramy! Apelowały do Łukaszenki, by odszedł" - relacjonowało w tym dniu Radio Swoboda.

Akcja wysyłania kartek

Kożapienka przypomniała, że od dwóch miesięcy jej rodacy walczą o wolność i demokrację, codziennie wychodzą na ulice, by pokazać, że są przeciw dyktaturze. - Na czele tej rewolucji stoją kobiety. My tu, w Warszawie, chcemy pokazać nasze wsparcie oraz solidarność dla tych wszystkich kobiet, które codziennie wychodzą na ulice i walczą o naszą przyszłość, naszą wolność i demokrację na Białorusi. Dlatego dziś symbolicznie, kiedy na Białorusi obchodzony jest Dzień Matki, jako Fundacja Białoruski Dom rozpoczynamy akcję Mother's Day Belarus - powiedziała Kożapienka.

Wolha Kawalkawa z białoruskiej opozycyjnej Rady Koordynacyjnej przypomniała, że naród białoruski walczy obecnie o prawo wyboru, a "jednym z symboli tej walki jest kobieta". Zaznaczyła, że obecnie na Białorusi jest około 100 więźniów politycznych, a wśród nich wiele kobiet. - Najważniejszą bronią dziś na Białorusi są akcje pokojowe, akcje po to, by wspierać jeden drugiego. Reżim walczy przy pomocy przemocy, a naród wybrał dla siebie walkę pokojową - powiedziała Kawalkawa.

"Wolne media, wolne słowo"

Obecny na konferencji Sciapan Puciła, założyciel popularnego opozycyjnego kanału Telegram NEXTA, powiedział, że kanały NEXTA są patronem inicjatywy. - Wolne media, wolne słowo, dziennikarze, to jest to, czego Łukaszenka boi się najbardziej w tej chwili, dlatego teraz połowa blogerów białoruskich siedzi w więzieniu, a połowa dziennikarzy już nie ma akredytacji - podkreślił.

"Dzisiaj wszyscy możemy ich wesprzeć"

"Białorusini od kilkunastu tygodni wychodzą na ulice i spontanicznie i pokojowo walczą o wolność. Robią to samo co Polacy, kiedy rodziła się Solidarność. Dzisiaj wszyscy możemy ich wesprzeć" - głosi wpis pod nagraniem, zamieszczonym na oficjalnym profilu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na Facebooku, która włączyła się w akcję.

"Cały wysiłek państwa polskiego jest aktualnie skierowany na walkę z epidemią. Ale będąc wierni dziedzictwu 'Solidarności' chcemy wcielać jej idee nie tylko w Polsce. W tym trudnym czasie nie możemy zapominać o tym, że nasi sąsiedzi - Białorusini - walczą o wolność. Walczą o prawo do wolnych i uczciwych wyborów, o prawo do samostanowienia. Robią to samo, co my - Polacy - 40 lat temu, kiedy rodziła się 'Solidarność'" - napisał na premier Mateusz Morawiecki.