Rosyjski transport na Krym sparaliżowany. Kolejki ciężarówek po obu stronach Cieśniny Kerczeńskiej

Jak donosi Radio Swoboda, przeprawę obsługują cztery promy, które zabierają do 90 samochodów ciężarowych i do 300 ludzi. Z tego powodu utworzyły się kolejki. Po stronie Kraju Krasnodarskiego czekało w czwartek ponad 1000 ciężarówek. Po drugiej stronie cieśniny, na anektowanym Krymie, czekało - według danych z czwartku - 900 samochodów ciężarowych. Kierowcom wyruszającym z Krymu władze proponują, by jechały przez terytoria ukraińskie, które po agresji rosyjskiej znalazły się pod okupacją. Są to ziemie obwodu chersońskiego, zaporoskiego i donieckiego. Ten wariant trasy nie dotyczy samochodów jadących w odwrotnym kierunku - z Rosji na Krym.