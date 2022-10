Most Krymski zniszczony. Generał Mieczysław Bieniek: to mogła być rakieta Neptun

Komentując częściowe zniszczenie mostu Krymskiego, który wczesnym rankiem w sobotę na odcinku co najmniej kilkudziesięciu metrów się zawalił, a na innym stanął w płomieniach, generał Mieczysław Bieniek ocenił w TVN24, że "mogło to być uderzenie przeciwokrętowej rakiety Neptun". - Ona ma potężny ładunek i może manewrować do 300 kilometrów. Ukraińcy już jej używali - zauważył generał.

Generał Bieniek: to mógł być Neptun

W jego ocenie "bardzo słusznie, że strona ukraińska nie mówi, kto to zrobił". - Mogło to być uderzenie przeciwokrętowej rakiety Neptun. Ona ma potężny ładunek i może manewrować do 300 kilometrów. Ukraińcy już jej używali - zauważył generał. Dodał, że mogły stać za tym także ukraińskie siły specjalne.

- Na pewno będzie ten most zremontowany, ale to potrwa - zaznaczył generał. Jak mówił, do transportu zaopatrzenia na Krym można wykorzystać zastępczo okręty desantowe czy frachtowce, ale "to nie jest coś, co zapewnia ciągłość ruchu". - To wymaga portów, załadunku, rozładunku, to jest ograniczony system zaopatrzenia - ocenił.