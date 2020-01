"Kampania obywatelska" przeciwko zmianom w konstytucji. Zatrzymania na demonstracji

Marsz upamiętniający Markiełowa i Baburową odbywa się co roku w rocznicę ich śmierci, organizują go środowiska antyfaszystowskie. W tym roku dołączyli się do tej akcji przeciwnicy zmian w konstytucji. Inicjatorką wyrażenia sprzeciwu wobec zmian w konstytucji była Julia Gałlamina, niezależna deputowana w moskiewskiej Radzie Miejskiej. Organizatorzy zgodzili się na to, zastrzegając, że protestujący powinni również podzielać główną ideę pochodu.