Wybuch samochodu z córką Aleksandra Dugina pod Moskwą. Krystyna Kurczab-Redlich komentuje 

Krystyna Kurczab-Redlich: obawiam się, że to prowokacja antyukraińska

Do tej kwestii odniosła się w TVN24 Krystyna Kurczab-Redlich, wieloletnia korespondentka polskich mediów i autorka książek o Rosji. - Niestety obawiam się, ale to jest na razie moja prywatna teoria, że ponieważ już twierdzi się, iż autorami zamachu byli Ukraińcy, to jest to prowokacja antyukraińska - powiedziała.