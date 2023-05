Eksplozje w Moskwie. "Atak drona spowodował niewielkie uszkodzenia kilku budynków"

"Dziś rano, o świcie, atak drona spowodował niewielkie uszkodzenia kilku budynków. Wszystkie miejskie służby ratownicze są na miejscu zdarzenia. Badają okoliczności tego, co się stało. Jak dotąd nikt nie został poważnie ranny" - poinformował we wtorek mer Moskwy Siergiej Sobianin we wpisach zamieszczonych na Telegramie. Dodał, że trwa ewakuacja mieszkańców. Agencja Reutera doniosła o jednej rannej osobie.