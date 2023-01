Był nieuchwytny przez półtora miesiąca. Podejrzany o makabryczne morderstwa "trochę zszokowany"

28-letni Bryan Christopher Kohberger jest podejrzany o zabójstwo czworga studentów z Idaho oraz włamanie. Mężczyzna był doktorantem kryminologii Washington State University. CNN, powołując się na źródła w organach ścigania, przekazuje, że śledczy wpadli na trop mężczyzny dzięki śladom DNA i potwierdzeniu, że jest on właścicielem białego samochodu hyundai elantra, widzianego w pobliżu miejsca zbrodni.

Policja w Pensylwanii zatrzymała w piątek Bryana Christophera Kohbergera pod zarzutem zamordowania 13 listopada nożem czworga osób - trzech kobiet i mężczyzny, wszyscy w wieku około 20 lat, studentów University of Idaho. Koroner przekazał, że wszyscy czworo zostali znalezieni w swoich łóżkach. Wszyscy mieli liczne rany kłute. Prawdopodobnie zostali zadźgani podczas snu.

Podejrzany o popełnienie zbrodni to doktorant wydziału sprawiedliwości karnej i kryminologii Washington State University. Zatrzymanie 28-letniego mężczyzny poprzedziły siedmiotygodniowe poszukiwania.

Policja w Pensylwanii aresztowała w piątek Bryana Christophera Kohbergera Reuters

Samochód, DNA i genealogia genetyczna. Jak śledczy wpadli na trop?

Teraz portal telewizji CNN przedstawił szczegóły dotyczące okoliczości zatrzymania Kohbergera. FBI i policja stanowa współpracowały z policją w Moscow, aby zbadać ponad 19 tysięcy otrzymanych doniesień.

CNN, powołując się na dwa źródła w organach ścigania, podaje, że śledczy wpadli na trop mężczyzny dzięki śladom DNA i potwierdzeniu, że jest on właścicielem białego samochodu marki hyundai elantra, widzianego w pobliżu miejsca zbrodni. Według śledczych Kohberger mieszkał zaledwie kilka minut od miejsca zabójstwa.

Następnie śledczy przez kilka dni obserwowali, jak Kohberger przemieszczał się do Pensylwanii, gdzie został zatrzymany i aresztowany.

Zespół dochodzeniowy FBI śledził go przez cztery dni przed jego aresztowaniem, podczas gdy organy ścigania współpracowały z prokuratorami, aby opracować wystarczająco mocny powód, aby uzyskać nakaz - podają dwa źródła w organach ścigania.

"Techniki genetycznej genealogii zostały wykorzystane do połączenia Kohbergera z niezidentyfikowanymi dowodami DNA" - mówi CNN inne źródło znające sprawę. DNA zostało przepuszczone przez publiczną bazę danych w celu znalezienia potencjalnych pasujących członków rodziny, a późniejsza praca dochodzeniowa prowadzona przez organy ścigania doprowadziła do Kohberngera jako podejrzanego - podało źródło.

Kohberger to absolwent Washington State University (WSU) w Pullman, położonego kilkanaście kilometrów od kampusu University of Idaho. WSU wydał oświadczenie, w którym stwierdza, że Kohberger "zakończył swój pierwszy semestr jako doktorant na początku tego miesiąca", co sugeruje, że przebywał na kampusie tej uczelni przez kilka tygodni po zbrodni, zanim wyjechał do Pensylwanii, gdzie został zatrzymany.

"Pan Kohberger pragnie oczyszczenia z tych zarzutów"

Kohberger przebywa w areszcie w hrabstwie Monroe w Pensylwanii. We wtorek ma zostać przewieziony do Idaho. Według szefa policji w miejscowości Moscow Jamesa Fry’a, Kohberger został oskarżony o cztery morderstwa i włamanie. Fry wyjaśnił, że do czasu pojawienia się we wtorek podejrzanego w sądzie w Idaho, władze nie mogą ujawnić wszystkich informacji.

Jason LaBar, główny obrońca hrabstwa Monroe, który w tej sprawie jest obrońcą z urzędu, przekazał CNN, że "pan Kohberger pragnie oczyszczenia z tych zarzutów i oczekuje rozwiązania tych spraw tak szybko, jak to możliwe". Dodał też, że w piątek, w dniu aresztowania Kohbergera, ojciec jego klienta, Michael, otworzył drzwi policji i zarówno on, jak i syn byli chętni do współpracy.

Moscow w stanie Idaho Google Earth

Obrońca Kohbergera: mój klient jest trochę zszokowany

LaBar powiedział, że zalecił swojemu klientowi poddanie się testom psychologicznym przed postępowaniem sądowym. Obrońca przekazał także, że Kohberger jest sam w celi, "pod całodobową obserwacją strażników, aby zapewnić mu bezpieczeństwo”.

LaBar powiedział, że rozmawiał z Kohbergerem przez około godzinę w piątek wieczorem, omawiając, gdzie ten był w czasie zabójstw. Stwierdził, że jego klient jest "trochę zszokowany". Dodał, że rozmawiał też z rodziną Kohbergera w piątek wieczorem przez kilkanaście minut i oni też są "zszkowani" całą sprawą. Jednocześnie samego podejrzanego określił jako "bardzo inteligentnego".

LaBar dodał: - Tak naprawdę niewiele wiemy o tej sprawie. Nie mam żadnego oświadczenia ani prawdopodobnej przyczyny. Nie chciałem z nim omawiać tej sprawy, ponieważ jestem jedynie jego przedstawicielem w tej kwestii proceduralnej, czy chce zostać przewieziony z powrotem do Idaho.

Prokuratorzy twierdzą, że nawet po postawieniu zarzutów podejrzanemu praca organów ścigania jest daleka od zakończenia. - To nie jest koniec śledztwa. W rzeczywistości jest to nowy początek – ocenił w piątek prokurator Bill Thompson.

Co się zdarzyło w Moscow w stanie Idaho

Ofiary - zidentyfikowane jako Ethan Chapin ze stanu Waszyngton, Xana Kernodle z Arizony oraz Madison Mogen i Kaylee Goncalves z Idaho - odniosły wiele ran kłutych, jak powiedział Fry.

Noc przed zbrodnią Chapin i jego dziewczyna, Kernodle, uczestniczyli w imprezie bractwa studenckiego, podczas gdy ich przyjaciółki, Mogen i Goncalves, odwiedziły lokalny bar. Wszyscy byli w domu krótko przed 2 w nocy. Śledczy ustalili, że do zabójstw doszło prawdopodobnie między godziną 3 i 4.

Ofiary zostały zabite nożem lub inną "ostrą" bronią, jak powiedziała policja. Fry powiedział, że narzędzie zbrodni nie zostało odnalezione.

Zamordowani studenci z Idaho Reuters/Instagram

Autor:mjz/kg

Źródło: CNN, PAP