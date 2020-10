"Przymus, groźby, zastraszanie i działalność wojskowa nie rozładują napięć". USA i Niemcy krytykują Turcję

Rzecznika Departamentu Stanu USA Morgan Ortagus oświadczyła, że Stany Zjednoczone "ubolewają" nad decyzją Turcji, która w pobliże greckich wysp we wschodnim rejonie Morza Śródziemnego wysłała statek Orus Reis, mający prowadzić tam badania sejsmiczne. W podobnym tonie o działaniach Turcji wypowiedział się minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas.

"Przymus, groźby, zastraszanie i działalność wojskowa nie rozładują napięć we wschodniej części Morza Śródziemnego. Wzywamy Turcję do zakończenia tej wykalkulowanej prowokacji i natychmiastowego rozpoczęcia rozmów z Grecją" - oznajmiła Ortagus.

W podobnym tonie wypowiedział się minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas, który skrytykował we wtorek Turcję za jej "jednostronne działania", niweczące wysiłki, zmierzające do złagodzenia napięć we wschodnim rejonie Morza Śródziemnego.