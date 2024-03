Zderzenie okrętów, ranni marynarze. Coraz goręcej na spornym archipelagu

W rejonie archipelagu wysp Spratly doszło do dwóch kolizji chińskich okrętów z jednostkami filipińskimi. Uszkodzony został okręt filipińskiej straży przybrzeżnej, rannych zostało czterech marynarzy. Władze w Manili oskarżyły Pekin o "niesprowokowane akty presji i niebezpieczne manewry", incydent potępiły również Stany Zjednoczone.

We wtorek na archipelagu wysp Spratly około 200 kilometrów od wybrzeża Filipin doszło do dwóch kolizji okrętów chińskiej straży przybrzeżnej z jednostkami filipińskimi. Według przekazanych przez Filipiny informacji, Chińczycy najpierw użyli armatek wodnych przeciwko cywilnym statkom, które transportowały zaopatrzenie, zderzając się również z jednym z nich. Następnie doszło do drugiej kolizji okrętów chińskiej i filipińskiej straży przybrzeżnej. W zdarzeniu obrażenia odniosło co najmniej czterech filipińskich marynarzy.

Do zdarzenia doszło, gdy odbywała się rutynowa misja zaopatrzeniowa filipińskiej marynarki. Brały w niej udział dwa cywilne statki, które filipińska marynarka wojenna zakontraktowała do rotacji garnizonu i dostarczenia zapasów do BRP Sierra Madre, celowo osadzonego na mieliźnie w 1999 roku okrętu z czasów II wojny światowej, który służy jako posterunek wojskowy na Drugiej Ławicy Thomasa na Morzu Południowochińskim. Statki te eskortowane były przez filipińską straż przybrzeżną.

Protest Filipin

W reakcji na incydent do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Filipin wezwano zastępcę ambasadora Chin. Filipińskie MSZ podaje, że chińskiemu dyplomacie przekazano protest w związku z "agresywnymi działaniami" chińskiej straży przybrzeżnej. "Ingerencja Chin w rutynowe i zgodne z prawem działania Filipin we własnej wyłącznej strefie ekonomicznej jest niedopuszczalna" - oświadczył resort w Manili. "Ostatnie niesprowokowane akty presji i niebezpieczne manewry Chin przeciwko legalnej, rutynowej filipińskiej misji rotacyjnej i zaopatrzeniowej na ławicę Ayungin (filipińska nazwa Drugiej Ławicy Thomasa -red.) naraziły życie naszych obywateli i spowodowały obrażenia u Filipińczyków" - przekazał z kolei rzecznik filipińskiej straży przybrzeżnej, komandor Jay Tarriela. Dodał, że w wyniku kolizji doszło do "powierzchownego uszkodzenia struktury" okrętu filipińskiej straży przybrzeżnej.

Na nagraniach udostępnionych przez Tarrielę widać, jak załoga filipińskiego okrętu tuż przed zderzeniem próbuje umieścić bufor między okrętami by zmniejszyć uszkodzenia, zaś ich chińscy odpowiednicy spokojnie filmują incydent z pokładu.

Rozwiń

Chiny wzywają do "zaprzestania prowokacji"

Do sprawy odniosła się również rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning podczas briefingu prasowego, mówiąc, że działania chińskich służb "były profesjonalne, powściągliwe, rozsądne i zgodne z prawem". "Chiny po raz kolejny wzywają stronę filipińską do zaprzestania naruszeń i prowokacji na morzu oraz powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą skomplikować sytuację na morzu" - powiedziała. Sprawę skomentowały też Stany Zjednoczone, bliski sojusznik Filipin. Ambasadorka USA w tym kraju, MaryKay Carlson wskazała na platformie X, że Waszyngton zdecydowanie potępia "niebezpieczne manewry" Chin. "Stany Zjednoczone stoją po stronie Filipin i zwolenników prawa międzynarodowego, wspierając wolny i otwarty Indo-Pacyfik" - oświadczyła.

Sporne Morze Południowochińskie

Druga Ławica Thomasa jest jednym z punktów zapalnych na Wyspach Spratly, czyli znajdującym się w wyłącznej strefie ekonomicznej Filipin archipelagu leżącym na Morzu Południowochińskim. Chiny, wbrew orzeczeniu międzynarodowego trybunału arbitrażowego w Hadze z 2016 roku, roszczą sobie prawo do praktycznie całego Morza Południowochińskiego, które jest jednym z najważniejszych szlaków handlowych świata i akwenem bogatym w surowce.

W ostatnim czasie władze Filipin kilkukrotnie oskarżały Chiny o blokowanie filipińskim rybakom dostępu do łowisk leżących w strefie ekonomicznej Filipin, utrudnianie misji zaopatrzeniowych oraz celowe niszczenie środowiska naturalnego. Pekin z kolei wzywa Manilę do zaniechania "wtargnięć" na wody pod rzekomą chińską jurysdykcją, w tym na Drugą Ławicę Thomasa, którą od wybrzeży Chin dzieli ponad tysiąc kilometrów.

Morze Południowochińskie PAP

Autorka/Autor:pb//mm

Źródło: Guardian, PAP, tvn24.pl