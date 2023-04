Niebezpieczne manewry chińskich okrętów na spornych wodach. Doszło do konfrontacji z filipińskimi służbami

Jak relacjonuje Al Dżazira, do jednego z incydentów doszło 21 kwietnia, gdy okręt chińskiej straży przybrzeżnej "skrzyżował kurs" z okrętem filipińskiej straży przybrzeżnej około 13 kilometrów od wyspy Pag-asa. Załoga chińskiej korwety miała wezwać filipińską jednostkę do ustąpienia jej drogi i ostrzegła, że niezastosowanie się do polecenia może "spowodować problem". W wydanym w piątek komunikacie PCG poinformowała, że jej okręty "nie wycofały się i w odpowiedzi zażądały poszanowania ich praw do przeprowadzania operacji na morzu terytorialnym wyspy Pag-asa". Wyspa, zwana inaczej Thitu, stanowi przedmiot roszczeń Chin i kilku innych państw regionu. Wyspa była okupowana przez Filipiny w latach 70. XX wieku i obecnie jest zamieszkana przed około 400 osób.