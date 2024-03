Tajwański bastion na spornym morzu

Itu Aba jest największą naturalnie powstałą wyspą na spornym archipelagu Spratly. Chiny sztucznie usypują jednak na okolicznych rafach i płyciznach nowe lądy , tworząc w ten sposób - niezgodnie z prawem międzynarodowym - sztuczne wyspy. Choć Itu Aba to najważniejsza tajwańska baza wojskowa na spornym Morzu Południowochińskim, a na wyspie oprócz pasa startowego znajduje się też nowo zmodernizowany port, to pod względem liczby żołnierzy i uzbrojenia ustępuje ona otaczającym je chińskim posterunkom.

- Ponieważ spór (o wyspy na Morzu Południowochińskim - red.) wciąż się nasila, my na Tajwanie musimy rozważyć, jak użyć pokojowych środków by rozwiązać kwestię Morza Południowochińskiego i nie pozwolić innym pomyśleć, że stwarzamy jakieś problemy - kontynuował Joseph Wu, dodając, że jeśli nadarzy się do tego okazja, Tajwan "w najlepszy sposób" zademonstruje swoją zwierzchność nad Itu Abą. Nie wyjaśnił jednak, co to mógłby być za sposób.