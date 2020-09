Napięcie na Morzu Południowochińskim. Negocjują kodeks postępowania

Szef filipińskiej dyplomacji Teodoro Locsin powiedział w poniedziałek, że jego kraj nie pójdzie za przykładem Chin, które chciałyby utrzymać zachodnie mocarstwa, w tym Stany Zjednoczone, poza spornymi wodami. Minister poinformował, że zapewnił o tym stanowisku zachodnie rządy, nie wymieniając przy tym żadnego. - Wierzymy w równowagę sił i w to, że wolność filipińskiego narodu zależy od równowagi sił na Morzu Południowochińskim - oświadczył minister.

chauha/Wikimedia CC BY 2.0

Filipiny spierają się z Pekinem o płyciznę Scarborough i archipelag Wysp Spratly'ego chauha/Wikimedia CC BY 2.0

Wypowiedź dotyczy możliwych skutków podpisania tak zwanego kodeksu postępowania na Morzu Południowochińskim, który ma określać sposób rozwiązywania sporów na tych wodach i ograniczyć liczbę incydentów, do których tam dochodzi. - Nie doprowadzi do zakończenia obecności krajów Zachodu na tych wodach - zapewnił Teodoro Locsin.

Historyczne pretensje Pekinu

Chińska Republika Ludowa rości sobie prawa do 90 procent obszaru Morza Południowochińskiego, w tym do wód w świetle obowiązującego prawa międzynarodowego należących do okolicznych państw - poza Filipinami także Wietnamu, Malezji i Brunei. Akwen jest bogaty w zasoby i strategicznie położony. Odbywa się tamtędy tranzyt większości chińskich towarów. Stany Zjednoczone prowadzą na spornym terytorium regularne patrole, tzw. ćwiczenia swobody żeglugi. Filipiny spierają się z Pekinem o płyciznę Scarborough i archipelag Wysp Spratly'ego (Spratlejów).