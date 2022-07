Amerykański niszczyciel znów przepłynął koło wysp, do których roszczenia zgłaszają Chiny

Amerykański okręt USS Benfold zbliżył się w sobotę do archipelagu Spratly leżącego na spornym Morzu Południowochińskim – przekazała marynarka wojenna USA. Kilka dni temu obecność niszczyciela w pobliżu Wysp Paracelskich wywołała reakcję Chin, które oskarżyły USA o naruszenie suwerenności.

Amerykańska marynarka regularnie prowadzi na Morzu Południowochińskim tak zwane operacje swobody żeglugi, a Waszyngton sprzeciwia się roszczeniom terytorialnym Pekinu na tym akwenie. W komunikacie US Navy podkreślono, że obecność USS Benfolda w pobliżu wysp Spratly była zgodna z prawem międzynarodowym.

U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Daniel Barker

USS Benfold U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Daniel Barker

Morze Południowochińskie punktem zapalnym Azji Wschodniej

Morze Południowochińskie oceniane jest jako jeden z najbardziej zapalnych punktów Azji Wschodniej. Chiny uznają prawie całe to morze za własne terytorium, co stoi w sprzeczności z roszczeniami Wietnamu, Filipin, Malezji, Brunei i Tajwanu do poszczególnych obszarów akwenu. W 2016 roku międzynarodowy trybunał podważył chińskie roszczenia, ale Pekin nie uznał tego orzeczenia.