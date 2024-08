"W wyłącznej strefie ekonomicznej Filipin"

Manewry odbędą się "w wyłącznej strefie ekonomicznej Filipin". Przedsięwzięcie to ma na celu pogłębianie interoperacyjności oraz okazanie "wspólnego zobowiązania do wzmocnienia współpracy regionalnej i międzynarodowej na rzecz wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku" - podano we wspólnym oświadczeniu Filipin, Kanady, USA i Australii.