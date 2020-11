Amerykański niszczyciel rozzłościł Rosjan. "Skorzystał z praw i wolności żeglugowych"

Dowództwo VII Floty USA poinformowało, że w trakcie rejsu po Morzu Japońskim amerykański niszczyciel rakietowy USS John S. McCain wszedł na uważany przez Rosję za własne wody terytorialne akwen w pobliżu Zatoki Piotra Wielkiego, by potwierdzić jego międzynarodowy status.

Jak oświadczył w komunikacie rzecznik VII Floty USA z siedzibą w Jokosuce w Jpaonii, kapitan marynarki Joe Keiley, okręt USS John S. McCain "skorzystał z praw i wolności żeglugowych w okolicy Zatoki Piotra Wielkiego", by okazać sprzeciw wobec "nadmiernych roszczeń morskich" Rosji. Nad tą zatoką leży Władywostok z główną bazą rosyjskiej Floty Pacyfiku.

Uznanie przez Związek Radziecki w 1984 roku za swą granicę morską linii łączącej przeciwległe skraje Zatoki Piotra Wielkiego, co deklaruje również obecnie Rosja, było sprzeczną z prawem międzynarodowym "próbą zawłaszczenia dalszych wód międzynarodowych oraz rozszerzenia własnych wód terytorialnych" - zaznaczył Keiley.

Pierwsza taka operacja w rejonie Zatoki Piotra Wielkiego od grudnia 2018 roku

Od 2017 roku VII Flota systematycznie intensyfikuje swe tzw. operacje wolności żeglugi, czego przejawem jest wysłanie w bieżącym roku co najmniej sześciu okrętów do uważanych przez Pekin za własne wody terytorialne 12-milowych stref wokół naturalnych bądź sztucznych obiektów lądowych na morzach Wschodniochińskim i Południowochińskim - czytamy na portalu internetowym gazety amerykańskich sił zbrojnych "Stars and Stripes".