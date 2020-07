Grecka marynarka wojenna w stanie "podwyższonego alertu". Konflikt z Turcją na Morzu Egejskim

Według rozmówców agencji AFP "okręty wojenne zostały rozmieszczone we wtorek na południu i południowym wschodzie Morza Egejskiego". Grecka marynarka wojenna jest w stanie "podwyższonego alertu" – podaje AFP. Associated Press pisze natomiast, cytując greckie media, że tamtejsze siły zbrojne postawiono w stan gotowości.

Resort spraw zagranicznych Turcji wystosował w środę notę, w której odrzuca oskarżenia Aten o to, że tureckie statki poszukujące złóż ropy i gazu wpłynęły na greckie wody terytorialne. Ankara oznajmiła też, że będzie nadal bronić swych "legalnych praw i interesów" w regionie. Resort ponownie wzywa do rozwiązania sporu z Grecją w kwestii wód terytorialnych i odwiertów poprzez dialog.

Grecja apeluje do unijnych krajów, by nałożyły "paraliżujące sankcje" na Turcję

Ankara zapowiedziała w nocie wydanej we wtorek, że jej statki poszukiwawcze zostaną wysłane na sporne obszary Morza Śródziemnego, co - jak pisze Associated Press - doprowadziło do radykalnego wzrostu napięć w relacjach z Grecją, a Turcja tym samym zignorowała apele krajów europejskich o odstąpienie od poszukiwań złóż na spornym terytorium.