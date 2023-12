Rebelianci z Jemenu wystrzelili 14 dronów. Zestrzelił je amerykański niszczyciel

Wzmożone ataki

Atak na statki handlowe

W piątek Huti zaatakowali na Morzu Czerwonym dwa statki handlowe: należący do szwajcarskiej firmy kontenerowiec MSC Palatium III i kontenerowiec należący do Hapag-Lloyd AG. Po tym incydencie kilka firm przewozowych wydało komunikaty informujące, że zawieszają transport przez Morze Czerwone - niektóre do odwołania, inne tylko do poniedziałku.