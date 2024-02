CNN: Rakieta "4 sekundy" od amerykańskiego niszczyciela. Zadziałała "ostatnia linia obrony"

Rakieta Huti zestrzelona przez USS Gravely

Tom Karako, cytowany przez CNN dyrektor projektu obrony przeciwrakietowej w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych wskazał, że to "niepokojące", iż rakieta Huti zbliżyła się tak blisko amerykańskiego okrętu wojennego. Zdaniem analityków cytowanych przez portal amerykańskie okręty wojenne zestrzeliły "dziesiątki" rakiet Huti przy pomocy rakiet dalekiego zasięgu - prawdopodobnie takich, które atakują cele w odległości ok. 12 km. Władze USA nie ujawniły, dlaczego nie użyto ich podczas wtorkowego ataku. Według Carla Schustera zniszczenie rakiety w bliskiej odległości może nieść ryzyko, że jej fragmenty trafią w okręt. Jak zauważył "duże odłamki mogą polecieć na odległość do 500 metrów", a w przypadku trafienia w okręt z odległości ok. 200 metrów mogą uszkodzić części kadłuba i nadbudówki.