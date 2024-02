Pomyłka załogi fregaty Hessen. Dowódca Marynarki Wojennej zabrał głos

Dowódca niemieckiej Marynarki Wojennej Jan Christian Kaack, podziękował załodze fregaty Hessen za jej działania na Morzu Czerwonym. Wiceadmirał bronił również żołnierzy przed krytyką po tym, jak ostrzelali oni początkowo niemożliwego do zidentyfikowania amerykańskiego drona.

- To był podręcznikowy przypadek. Dron został wyraźnie sklasyfikowany jako wrogi. Jako dowódca zachowałbym się dokładnie tak samo - powiedział Kaack agencji informacyjnej dpa.

Fregata Hessen, która ma chronić statki handlowe w regionie, we wtorek wieczorem po raz pierwszy odparła atak jemeńskich rebeliantów Huti. Okręt zestrzelił dwa drony. Jednostka jest częścią unijnej misji wojskowej Aspides, w której biorą udział okręty Francji , Niemiec , Włoch i Belgii .

Zestrzelenie dwóch dronów nie było jednak pierwszym użyciem broni przez "Hesssen" - zauważa w czwartek portal tygodnika "Spiegel". Już w poniedziałek okręt strzelał do drona - w tym przypadku jednak do drona należącego do kraju sojuszniczego, ale chybił.