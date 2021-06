Rosjanie twierdzą, że poderwali myśliwiec, by eskortował samolot USA nad Morzem Barentsa

Rosjanie poderwali swój myśliwiec MiG-31, by eskortował amerykański samolot wojskowy, który w piątek pojawił się nad Morzem Barentsa - podała rosyjska agencja informacyjna RIA, powołując się na oświadczenie rosyjskiej marynarki wojennej.

Jak podaje RIA, rosyjski myśliwiec MiG-31 powrócił do bazy, gdy tylko amerykańska maszyna zawróciła i oddaliła się od rosyjskiej granicy.

Boeing P-8 Poseidon to amerykański morski samolot patrolowy bazowania lądowego, przeznaczony do wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych oraz do celów ratowniczych,