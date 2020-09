Cztery armie państw NATO w wyłącznej strefie ekonomicznej Rosji

Norweskie siły zbrojne poinformowały we wtorek o rozpoczęciu ćwiczeń z udziałem armii sojuszniczych NATO z Norwegii, Wielkiej Brytanii i USA w rosyjskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Barentsa.

Według portalu The Barents Observer, jest to pierwszy przypadek od lat 90., kiedy okręty wojenne NATO biorą udział w operacji bezpieczeństwa w rosyjskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Barentsa bez udziału rosyjskiej Floty Północnej. Wcześniej, przed aneksją Krymu przez Rosją w 2014 roku, zdarzało się, że do rosyjskich portów na północy zawijały norweskie okręty.