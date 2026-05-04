Świat Kolejny podejrzany statek zatrzymany na Bałtyku Oprac. Kamila Grenczyn |

Sikorski: Bałtyk jest w tej chwili najniebezpieczniejszym morzem na świecie Źródło: TVN24

Straż przybrzeżna Szwecji weszła pokład statku Jin Hui w niedzielę około godziny 14. Jak poinformował minister obrony cywilnej kraju Carl-Oskar Bohlin, jednostka jest podejrzewana o przynależność do rosyjskiej floty cieni.

"Statek (...) jest podejrzewany o pływanie pod fałszywą banderą. Pojawiają się wątpliwości dotyczące zdolności żeglugowej oraz ubezpieczenia. Jin Hui znajduje się na liście sankcyjnej UE, Wielkiej Brytanii i Ukrainy" - napisał na platformie X.

Kustbevakningen har i dag bordat ytterligare ett fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan.



Fartyget heter Jin Hui och misstänks för att segla under falsk flagg. Det finns frågor kring bristande sjöduglighet och avsaknad av försäkringar. Jin Hui står på EU:s,… pic.twitter.com/e9h8ApwBpB — Carl-Oskar Bohlin (@CarlOskar) May 3, 2026 Rozwiń

Straż przybrzeżna podała w komunikacie, że 182-metrowy tankowiec - pływający pod rzekomo syryjską banderą - wypłynął z Aliagi w Turcji. Port docelowy nie jest znany. Kapitan statku otrzymał nakaz zakotwiczenia na wodach terytorialnych Szwecji, a abordaż, w którym brała udział jednostka specjalna policji, przebiegł bez zakłóceń.

Szwedzka prokuratura poinformowała o wszczęciu śledztwa.

Rosyjska flota cieni. Czym jest?

Jin Hui to piąty statek, jaki szwedzkie władze zajęły na Bałtyku w ostatnich tygodniach, w związku z podejrzeniem przynależności do rosyjskiej floty cień, zanieczyszczeniem środowiska lub złym stanem technicznym.

Flotą cieni określa się sieć tankowców i statków handlowych wykorzystywanych przez Rosję do transportu głównie ropy w celu uniknięcia sankcji nałożonych przez państwa Zachodu. Jak zaznacza agencja Reuters, kraje europejskie zintensyfikowały działania mające na celu rozbicie tak zwanej floty cieni. Strona rosyjska potępiła te działania jako wrogie.

