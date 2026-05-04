Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kolejny podejrzany statek zatrzymany na Bałtyku

|
Zatrzymanie statku Jin Hui na Bałtyku przez szwedzką straż przybrzeżną
Sikorski: Bałtyk jest w tej chwili najniebezpieczniejszym morzem na świecie
Źródło: TVN24
Szwedzka straż przybrzeżna weszła w niedzielę na pokład statku u wybrzeży Trelleborga. Jednostka jest podejrzewana o przynależność do floty cieni - podał minister obrony cywilnej Szwecji Carl-Oskar Bohlin. Jest to piąty statek, jaki szwedzkie władze zajęły na Bałtyku w ostatnich tygodniach.

Straż przybrzeżna Szwecji weszła pokład statku Jin Hui w niedzielę około godziny 14. Jak poinformował minister obrony cywilnej kraju Carl-Oskar Bohlin, jednostka jest podejrzewana o przynależność do rosyjskiej floty cieni.

"Statek (...) jest podejrzewany o pływanie pod fałszywą banderą. Pojawiają się wątpliwości dotyczące zdolności żeglugowej oraz ubezpieczenia. Jin Hui znajduje się na liście sankcyjnej UE, Wielkiej Brytanii i Ukrainy" - napisał na platformie X.

Straż przybrzeżna podała w komunikacie, że 182-metrowy tankowiec - pływający pod rzekomo syryjską banderą - wypłynął z Aliagi w Turcji. Port docelowy nie jest znany. Kapitan statku otrzymał nakaz zakotwiczenia na wodach terytorialnych Szwecji, a abordaż, w którym brała udział jednostka specjalna policji, przebiegł bez zakłóceń.

Szwedzka prokuratura poinformowała o wszczęciu śledztwa.

"Nie wygląda to na przypadkową awarię". Co robił przy radarze NATO?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nie wygląda to na przypadkową awarię". Co robił przy radarze NATO?

Rosyjska flota cieni. Czym jest?

Jin Hui to piąty statek, jaki szwedzkie władze zajęły na Bałtyku w ostatnich tygodniach, w związku z podejrzeniem przynależności do rosyjskiej floty cień, zanieczyszczeniem środowiska lub złym stanem technicznym.

Flotą cieni określa się sieć tankowców i statków handlowych wykorzystywanych przez Rosję do transportu głównie ropy w celu uniknięcia sankcji nałożonych przez państwa Zachodu. Jak zaznacza agencja Reuters, kraje europejskie zintensyfikowały działania mające na celu rozbicie tak zwanej floty cieni. Strona rosyjska potępiła te działania jako wrogie.

OGLĄDAJ: "Pytałem: skąd ich biorą? Powiedzieli: nie chcesz wiedzieć"
pc

"Pytałem: skąd ich biorą? Powiedzieli: nie chcesz wiedzieć"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Szwedzka straż przybrzeżna

Udostępnij:
Tagi:
SzwecjaFlota cieniSzwecja. Akcja na BałtykuMorze BałtyckieRosjaPolityka zagraniczna Rosji
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Bociany w Pankach
Policja szuka sprawców zniszczenia bocianiego gniazda
Katowice
Statek wycieczkowy. Zdjęcie ilustracyjne
Śmierć trzech pasażerów na wycieczkowcu. Odkryto ognisko niebezpiecznego wirusa
Świat
moskwa dron sklej
W Moskwie dron uderzył w wieżowiec
Świat
Sasin: nie wygaszaliśmy żadnych kopalń. Nieprawda
Sasin: "nie wygaszaliśmy żadnych kopalń". To przypomnijmy
Michał Istel
Deszcz, ulewa
"Wąż, który niesie nam zmianę pogody". Kiedy wreszcie solidnie popada
METEO
Wypadek motocyklisty na trasie S8
Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z autem na S8
WARSZAWA
Rudy Giuliani
"Burmistrz Ameryki" w stanie krytycznym w szpitalu
Świat
Atak nożownika we Włocławku (zdjęcie ilustracyjne)
Atak nożownika po koncercie we Włocławku
Kujawsko-Pomorskie
Strzelanina nad jeziorem w Edmond w USA
Strzały nad jeziorem. Co najmniej 10 osób rannych
Świat
Wypadek z udziałem motocyklistki i łosia
Motocyklistka zginęła po zderzeniu z łosiem
WARSZAWA
Monster truck wjechał w tłum podczas pokazu z Kolumbii
Monster truck wjechał w ludzi. Nagranie z miejsca tragedii
Świat
glapiński
NBP na minusie. Ponad 35 miliardów straty
BIZNES
matury bialystok 06052025_06
Kto nie czytał, ten trąba. Quiz maturalny z języka polskiego
Quizy
Uderzył w inne auto i odjechał. Był pijany
Uciekł po kolizji. Stracił auto i prawo jazdy
WARSZAWA
Egzamin maturalny z języka polskiego w II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim, 5 maja 2025 r.
Dziś egzamin z języka polskiego. Co czeka maturzystów?
Łukasz Mejza, Janusz Kowalski
Mejza i Kowalski poza PiS. Dyskusja trwała "od wielu tygodni"
Józef Michalik
Arcybiskup Józef Michalik nie żyje
imageTitle
Faworyci się nie dali. Dwie ostatnie drużyny z awansem
EUROSPORT
Dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach
Wielki pożar w Gliwicach. Trudny poranek dla kierowców
Katowice
Ciepło, majówka, plaża w Sopocie
Gorący finisz majówki. Gdzie było najcieplej
METEO
koloseum rzym shutterstock_506163880
Kupowali bilety, by zarobić. Znany zabytek ze zmianą dla turystów
BIZNES
Pożar przy Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
Nocny pożar przy wejściu na Powązki Wojskowe
WARSZAWA
Kampus Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie doszło do zabójstwa
Nagrywali zamiast pomagać? "Próba rozbrojenia Mieszka R. mogła skończyć się tragicznie"
Klaudia Kamieniarz
warszawa shutterstock_2589249035
Stopy procentowe, nowe dane z przemysłu i rating Polski. Taki będzie tydzień w gospodarce
BIZNES
Tablica przedstawiająca irańskich najwyższych przywódców
Jest odpowiedź USA. Iran "analizuje"
Świat
Tankowiec w cieśninie Ormuz
Tankowiec w cieśninie Ormuz trafiony "nieznanymi pociskami"
Świat
37 min
Atopowe zapalenie skóry u dzieci
Można leczyć już półroczne dzieci. "To już nie jest to, co 20 lat temu"
Wywiad medyczny
Burza, deszcz
Tu może zagrzmieć i silnie padać. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
imageTitle
Stysiak musiała obejść się smakiem. Liga Mistrzyń dla tureckiego giganta
EUROSPORT
Oszustwa internetowe (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa dni manipulacji, straciła całe oszczędności
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica