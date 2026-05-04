Kolejny podejrzany statek zatrzymany na Bałtyku
Straż przybrzeżna Szwecji weszła pokład statku Jin Hui w niedzielę około godziny 14. Jak poinformował minister obrony cywilnej kraju Carl-Oskar Bohlin, jednostka jest podejrzewana o przynależność do rosyjskiej floty cieni.
"Statek (...) jest podejrzewany o pływanie pod fałszywą banderą. Pojawiają się wątpliwości dotyczące zdolności żeglugowej oraz ubezpieczenia. Jin Hui znajduje się na liście sankcyjnej UE, Wielkiej Brytanii i Ukrainy" - napisał na platformie X.
Straż przybrzeżna podała w komunikacie, że 182-metrowy tankowiec - pływający pod rzekomo syryjską banderą - wypłynął z Aliagi w Turcji. Port docelowy nie jest znany. Kapitan statku otrzymał nakaz zakotwiczenia na wodach terytorialnych Szwecji, a abordaż, w którym brała udział jednostka specjalna policji, przebiegł bez zakłóceń.
Szwedzka prokuratura poinformowała o wszczęciu śledztwa.
Rosyjska flota cieni. Czym jest?
Jin Hui to piąty statek, jaki szwedzkie władze zajęły na Bałtyku w ostatnich tygodniach, w związku z podejrzeniem przynależności do rosyjskiej floty cień, zanieczyszczeniem środowiska lub złym stanem technicznym.
Flotą cieni określa się sieć tankowców i statków handlowych wykorzystywanych przez Rosję do transportu głównie ropy w celu uniknięcia sankcji nałożonych przez państwa Zachodu. Jak zaznacza agencja Reuters, kraje europejskie zintensyfikowały działania mające na celu rozbicie tak zwanej floty cieni. Strona rosyjska potępiła te działania jako wrogie.
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Szwedzka straż przybrzeżna