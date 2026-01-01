Opuszczona kotwica. Podejrzewają sabotaż na Bałtyku

Statek Fitburg podejrzany o celowe uszkodzenie kabla na Baltyku

O uszkodzeniu między Helsinkami a Tallinem pisaliśmy 31 grudnia. Awarię kabla należącego do fińskiej firmy telekomunikacyjnej Elisa wykryto w środę wczesnym rankiem. Wysłane na miejsce zdarzenia fińskie służby namierzyły transportowiec Fitburg płynący z opuszczoną kotwicą. Statek płynął z Sankt Petersburga do Izraela. 14 członków załogi - obywateli Rosji, Gruzji, Kazachstanu i Azerbejdżanu - zostało aresztowanych.

Zostali oni teraz przesłuchani przez fińską policję. Jak informuje radio Yle, śledczy nie wykluczają, że kabel został uszkodzony celowo. Zwracają uwagę na podobieństwa między tym incydentem, a poprzednimi uszkodzeniami kabli na Bałtyku.

– Czynnikiem łączącym te wydarzenia jest to, że tym razem również chodzi o statek towarowy płynący z Rosji, a kotwica została zrzucona do morza – powiedział komisarz prowadzący sprawę Risto Lohi. Jednocześnie przyznał, że "w tych sprawach istnieją zarówno podobieństwa, jak i różnice".

Ponadto, według fińskiej służby celnej, statek ten przewoził stal, która podlega sankcjom nałożonym przez UE.

