Świat

Opuszczona kotwica. Podejrzewają sabotaż na Bałtyku

Statek Fitburg został przechwycony przez fińską straż przybrzeżną
Statek Fitburg podejrzany o celowe uszkodzenie kabla na Baltyku
Śledczy nie wykluczają, że uszkodzenie kabla przesyłowego między Finlandią i Estonią było celowym działaniem. Zwracają uwagę na podobieństwa między tym incydentem, a poprzednimi uszkodzeniami kabli na Bałtyku.

O uszkodzeniu między Helsinkami a Tallinem pisaliśmy 31 grudnia. Awarię kabla należącego do fińskiej firmy telekomunikacyjnej Elisa wykryto w środę wczesnym rankiem. Wysłane na miejsce zdarzenia fińskie służby namierzyły transportowiec Fitburg płynący z opuszczoną kotwicą. Statek płynął z Sankt Petersburga do Izraela. 14 członków załogi - obywateli Rosji, Gruzji, Kazachstanu i Azerbejdżanu - zostało aresztowanych.

Zostali oni teraz przesłuchani przez fińską policję. Jak informuje radio Yle, śledczy nie wykluczają, że kabel został uszkodzony celowo. Zwracają uwagę na podobieństwa między tym incydentem, a poprzednimi uszkodzeniami kabli na Bałtyku.

"Flota cieni" straszy na Bałtyku. Czym jest i jak działa?
"Flota cieni" straszy na Bałtyku. Czym jest i jak działa?

– Czynnikiem łączącym te wydarzenia jest to, że tym razem również chodzi o statek towarowy płynący z Rosji, a kotwica została zrzucona do morza – powiedział komisarz prowadzący sprawę Risto Lohi. Jednocześnie przyznał, że "w tych sprawach istnieją zarówno podobieństwa, jak i różnice".

Ponadto, według fińskiej służby celnej, statek ten przewoził stal, która podlega sankcjom nałożonym przez UE.

OGLĄDAJ: Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji"
pc

Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji"

Autorka/Autor: mgk

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RAJA HANDOUT

FinlandiaEstoniaMorze BałtyckieRosja
