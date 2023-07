Tajemnica Bałtyku. Zespół badaczy płynie w stronę wraku

Międzynarodowy zespół badaczy rozpoczął podróż na dno Bałtyku, by badać wrak promu Estonia. Statek zatonął w 1994 roku, zginęło wówczas 852 ludzi. Była to jedna z najtragiczniejszych katastrof morskich XX wieku. Głośny film dokumentalny na temat przyczyn wypadku doprowadził do wznowienia dochodzenia.

Wznowienie śledztwa w sprawie jednej z najtragiczniejszych katastrof morskich XX wieku

Do katastrofy promu Estonia doszło we wrześniu 1994 roku. Płynący z Tallina do Sztokholmu statek, na którego pokładzie było prawie tysiąc osób, zatonął na Morzu Bałtyckim. Zginęły 852 osoby, głownie obywatele Szwecji. Wielu ciał nie udało się wydobyć. Przeżyło jedynie 137 osób. To jeden z najtragiczniejszych wypadków morskich w historii powojennej Europy. Jego przyczyna nadal owiana jest tajemnicą, a sposób prowadzenia śledztwa przez szwedzkich śledczych do dziś jest krytykowany przez rodziny ofiar.