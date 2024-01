Morze Arabskie. Akcja Navy SEALs. Przejęta broń z Iranu, dwóch komandosów zaginęło

Siły specjalne USA przejęły na wodach Morza Arabskiego broń płynącą z Iranu do Hutich w Jemenie. W trakcie akcji zaginęło dwóch komandosów. Trwają ich poszukiwania.

Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) poinformowało we wtorek, że 11 stycznia Amerykanie, operujący z okrętu USS Lewis B. Puller, przejęli na wodach Morza Arabskiego w pobliżu Somalii dostawę broni z Iranu dla jemeńskich bojowników Huti , którzy od jesieni ubiegłego roku atakują statki handlowe na Morzu Czerwonym.

"Siły operacji specjalnych Marynarki Wojennej USA, wspierane przez śmigłowce i drony, dokonały abordażu na pokład łodzi przewożącej podzespoły używane do produkcji irańskich pocisków balistycznych i manewrujących, w tym przeciwokrętowych. Po wstępnej analizie stwierdzono, że przechwycone elementy uzbrojenia są tożsame z elementami wykorzystywanymi w pociskach używanych przez Hutich do ostrzeliwania statków" - czytamy w oświadczeniu CENTCOM.

Jak podkreślono, był to pierwszy przypadek przejęcia zaawansowanej technologicznie śmiercionośnej broni z Iranu przeznaczonej dla Hutich, odkąd to ugrupowanie zaczęło pod koniec 2023 roku atakować cywilne statki. Ponadto po raz pierwszy od 2019 roku przejęto podzespoły do irańskich pocisków balistycznych i manewrujących.