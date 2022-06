Rodzice kontra rodzice. Sprawa Gabby Petito w sądzie

Szczątki 22-latki znaleziono we wrześniu w hrabstwie Teton w stanie Wyoming, nieco ponad tydzień po tym, jak rodzina zgłosiła na policję jej zaginięcie. Jak orzekł koroner, przyczyną śmierci kobiety było uduszenie. Laundrie wrócił do domu 1 września. Mniej więcej dwa tygodnie później zniknął. Jego ciało znaleziono w październiku w rezerwacie przyrody Carlton na Florydzie. Lekarz sądowy orzekł, że mężczyzna zginął w wyniku samobójstwa. Przed śmiercią przyznał się w swym notatniku do zamordowania Gabby Petito.