Matka Gabby Petito żąda odszkodowania za "niesłuszną śmierć" córki

Matka Gabby Petito Nichole Schmidt złożyła w piątek w sądzie pozew, w którym domaga się odszkodowania za "niesłuszną śmierć" swojej córki. Kobieta chce, by pieniądze zostały wypłacone z majątku zabójcy Gabby Petito – jej narzeczonego Briana Laundriego, który kilka tygodni po zbrodni popełnił samobójstwo – donosi CNN. Rodzina Petito złożyła także pozew przeciwko rodzicom Briana Laundriego, oskarżając ich o próbę pomocy mężczyźnie w ucieczce z kraju.

Gabby Petito i jej narzeczony Brian Laundrie w lipcu ubiegłego roku wyruszyli w podróż po USA, której przebieg młoda kobieta, aspirująca influencerka, relacjonowała w mediach społecznościowych. W trakcie podróży Petito była w stałym kontakcie z rodzicami i rodzeństwem. Z rodziną ostatni raz kontaktowała się 27 sierpnia – napisano we wniosku złożonym w piątek w sądzie hrabstwa Sarasota w stanie Floryda, którego treść cytuje CNN.

Szczątki 22-latki znaleziono we wrześniu w hrabstwie Teton w stanie Wyoming, nieco ponad tydzień po tym, jak rodzina zgłosiła na policję jej zaginięcie. Jak orzekł koroner, przyczyną śmierci kobiety było uduszenie. Laundrie wrócił do domu 1 września. Mniej więcej dwa tygodnie później zniknął. Jego ciało znaleziono w październiku w rezerwacie przyrody Carlton na Florydzie. Lekarz sądowy orzekł, że mężczyzna zginął w wyniku samobójstwa. Przed śmiercią przyznał się w swym notatniku do zamordowania Gabby Petito.