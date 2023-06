Morawiecki: Ukraina zasługuje na szybką ścieżkę do NATO, walczy w jego interesie

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nawet jeśli Ukraina nie jest dziś częścią NATO, to walczy w jego interesie. - Obecnie bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO jest najbardziej wrażliwym punktem i najważniejszym aspektem bezpieczeństwa całego regionu - podkreślił szef polskiego rządu w wywiadzie udzielonym kanadyjskiej telewizji CBC.

- Uważam, że Ukraina zasługuje na to, aby przedstawiono jej bardzo szybką ścieżkę do NATO - powiedział w kanadyjskiej telewizji CBC premier Mateusz Morawiecki, który składał wizytę wizytę w Kanadzie. Według niego kwestia wejścia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego jest ważniejsza niż niektóre obecne problemy ustrojowe państwa ukraińskiego.