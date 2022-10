Premier Morawiecki zapowiedział sprowadzenie do Polski szczątków prezydentów RP na uchodźctwie

12 listopada do Polski zostaną sprowadzone szczątki prezydentów Polski na uchodźstwie, którzy zostali pochowani na Cmentarzu Lotników Polskich w Newark w Wielkiej Brytanii. Uroczysty pochówek w Świątyni Opatrzności Bożej będzie symbolicznym zamknięciem ich przymusowej emigracji - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu w cotygodniowym podcaście poruszył temat Dnia Wszystkich Świętych. Jak mówił, podtrzymywanie pamięci o zmarłych z naszych rodzin i dbałość o ich groby jest czymś, co większość z nas wynosi z domu. - Odwiedzanie cmentarzy przypomina nam o naszych korzeniach i jest okazją, by opowiedzieć o nich młodszemu pokoleniu - mówił.

Zaznaczył, że tak jak rodziny dbają o pamięć swoich bliskich, tak i państwo powinno upamiętniać ludzi zasłużonych dla jego historii czy kultury. Zwracał przy tym uwagę, że nasze narodowe nekropolie - warszawskie Powązki, Cmentarz Rakowicki w Krakowie, ale też wileńska Rossa, czy Cmentarz Łyczakowski we Lwowie "kształtują naszą pamięć historyczną".

Szczątki zasłużonych spoczną w Świątyni Opatrzności Bożej

Morawiecki wskazał, że wśród nich są: Władysław Raczkiewicz, August Zaleski i Stanisław Ostrowski. Ci wybitni politycy - mówił premier - zostali pochowani na Cmentarz Lotników Polskich w Newark na wyspach brytyjskich. - 12 listopada ich doczesne szczątki zostaną sprowadzone do ojczyzny. Uroczysty pochówek w Świątyni Opatrzności Bożej będzie symbolicznym zamknięciem ich przymusowej emigracji - powiedział premier.

Urząd prezydentów RP na uchodźstwie sprawowali kolejno: Władysław Raczkiewicz, August Zaleski, Stanisław Ostrowski, Edward Raczyński, Kazimierz Sabbat i Ryszard Kaczorowski. Do Polski zostaną sprowadzone 12 listopada szczątki trzech pierwszych prezydentów, którzy spoczywają na Cmentarzu Lotników Polskich w Newark w Wielkiej Brytanii. Spoczną oni w nowo powstałym Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie, które powstało we wspomnianej przez premiera świątyni.

Znani i wybitni, którzy odeszli

Szef rządu mówił też, że Święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny "skłaniają nas do zatrzymania się w pędzie codzienności i do uświadomienia sobie, że jesteśmy uczestnikami sztafety pokoleń, a także do zadumy nad ludźmi, którzy przekazali nam pałeczkę".