Morawiecki dla CNN: Unia Europejska podzielona w sprawie sankcji na Rosję. "Sprawca powinien ponieść koszty wojny"

Wojna w Ukrainie to moment zwrotny w historii Europy, być może całego świata - powiedział premier Mateusz Morawiecki we wtorek w wywiadzie dla amerykańskiej stacji CNN, udzielonym podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Szef polskiego rządu mówił, że embargo na rosyjską ropę, które jest kwestią sporną dla pewnych krajów Unii Europejskiej, utrudnia porozumienie w sprawie następnej rundy sankcji na Rosję.

"Sprawca powinien ponieść koszty wojny"

Pytany o następny etap unijnych sankcji, Morawiecki powiedział, że to, co najbardziej zabolałoby Moskwę to konfiskata rosyjskich aktywów. - Następny etap - najbardziej krytyczny - to konfiskata pieniędzy oligarchów, konfiskata pieniędzy Federacji Rosyjskiej, ponieważ to jest prawdziwy ból, który Rosja poczuje, a sprawca powinien ponieść koszty wojny - oznajmił premier.