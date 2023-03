Bawiły się razem, zasnęły przed telewizorem. Rano obudziła się tylko jedna z nich

Włoskie media opisują tragiczny finał zabawy dwóch nastoletnich przyjaciółek z miejscowości Monza obok Mediolanu. Spędzały czas w domu jednej z nich, piły mocny alkohol. Rano 17-latka zaczęła skarżyć się na ból. 18-latka nie dawała oznak życia. Obie natychmiast trafiły do szpitala, ale na uratowanie życia starszej z dziewczyn było już za późno.

Wszystko wydarzyło się w pierwszym tygodniu marca a włoskie media opisały historię nastolatek po tym, jak w ostatni weekend prokuratura opublikowała komunikat w sprawie działań śledczych. 5 marca, w niedzielę wieczorem, 18-latka odwiedziła o rok młodszą przyjaciółkę. Postanowiły, że zostanie u niej na noc. Oprócz nich w mieszkaniu był też ojciec 17-latki. To on o poranku zaalarmował służby.

Dała znać ręką, że wszystko w porządku

Szczegóły tamtej nocy opisuje dziennik "Corriere della Sera". "Mężczyzna zeznał policji, że kilkukrotnie sprawdzał, czy u dziewczyn wszystko w porządku, czy może czegoś potrzebują. W pewnym momencie, tuż przed wyjściem z psem na spacer, zauważył, że telewizor w ich sypialni wciąż jest włączony, a one śpią. Kiedy wszedł do pokoju, córka wykonała gest ręką, uspakajając go" - czytamy.