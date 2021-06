Szósty raz wybierali prezydenta. Pierwszy raz w reżimie sanitarnym

Mimo obowiązujących obostrzeń w związku z pandemią COVID-19 oraz rosnącą liczbą zakażonych koronawirusem, w Mongolii w środę odbyły się wybory prezydenckie. Generalna Komisja Wyborcza obwieściła, że do wyborów zarejestrowało się ponad 2 miliony osób. Punkty wyborcze zostały zamknięte o godzinie 22 - nie wiadomo, kiedy zostanie ogłoszony zwycięzca.

Agencja AP przypomniała, że zwycięzca wyborów będzie szóstym prezydentem od 1992 roku, czyli od czasu, kiedy Mongolia przeszła transformację z ustroju komunistycznego do demokratycznego. Urząd prezydenta w tym kraju jest przede wszystkim reprezentacyjny, choć to głowa państwa jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ma też prawo weta w procesie legislacyjnym.

Wybory w reżimie sanitarnym

Wyborcy zostali zobowiązani do przestrzegania społecznego dystansu. Z powodu obostrzeń zgromadzenia zostały znacznie ograniczone, co zmusiło kandydatów do prowadzenia swoich kampanii przede wszystkim w trybie online.