Mongolia przyzna zezwolenia na pobyt obywatelom Rosji

Obywatele Rosji, którzy zwrócą się do mongolskich władz imigracyjnych o zezwolenie na pobyt, będą je otrzymywać - poinformowały w piątek władze Mongolii. Od 21 września, gdy w Rosji ogłoszono mobilizację na wojnę z Ukrainą, przez przejście graniczne Altanbulag wjechało do Mongolii ponad 6 tysięcy Rosjan - przekazał szef agencji imigracyjnej.

- Z powodu sytuacji w Rosji obywatele tego kraju masowo wyjeżdżają do naszego kraju - oświadczył szef Agencji Imigracyjnej Mongolii, Uuganbajar Nergui, cytowany przez portal Centralasia.media. Dodał, że obywatele Rosji przebywający w Mongolii zwracają się do władz tego kraju, wnioskując o pobyt na określony czas.

Rosjanie uciekają przed częściową mobilizacją

Po ogłoszeniu poboru dziesiątki tysięcy Rosjan próbują uniknąć powołania do wojska i wyjechać z kraju. Osoby uciekające przed służbą w armii starają się przedostać m.in. do Finlandii, Kazachstanu, Mongolii i Gruzji. Rosjanie nie potrzebują wiz do Mongolii, jeśli pobyt trwa krócej niż 30 dni. Może on zostać przedłużony, przy czym nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu 180 dni od daty pierwszego przekroczenia granicy.