Zamknięte spotkanie Niemiec, Francji i Chin. Powód do niepokoju?

W weekend w Bawarii odbyła się 62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, czyli najważniejsze europejskie spotkanie dotyczące bezpieczeństwa. W kuluarach doszło do wielu rozmów, wśród nich do jednej w dość zaskakującym formacie. Chodzi o trójstronne, zamknięte spotkanie szefów dyplomacji Niemiec, Francji i Chin.

Trudno znaleźć o nim jakąkolwiek wzmiankę w europejskich mediach - nie nagłaśniały go nawet władze w Berlinie ani Paryżu. Spotkaniem mocno pochwalił się jedynie Pekin, publikując obszerne relacje w największych mediach.