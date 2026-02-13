Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Sikorski rozmawiał z Rubio. "Kolejna dobra dyskusja"

Radosław Sikorski i Marko Rubio
Radosław Sikorski i Marco Rubio na szczycie w Waszyngtonie
Źródło: TVN24
Dziękuję za kontynuację naszej zeszłotygodniowej rozmowy - oświadczył minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, publikując wspólne zdjęcie z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. Do spotkania doszło na marginesie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

We wpisie na platformie X Radosław Sikorski podziękował za spotkanie amerykańskiemu sekretarzowi stanu. Jak wyjaśnił, było ono kontynuacją zeszłotygodniowej rozmowy, która odbyła się w Waszyngtonie.

"Za nami kolejna dobra dyskusja - o G20, wsparciu dla Ukrainy, stosunkach transatlantyckich i polskim modelu transformacji ustrojowej" - napisał szef MSZ. Na opublikowanym zdjęciu widać, jak dwóch polityków z uśmiechem stoi obok siebie na tle flag Polski i USA.

62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa

Rozmowa Sikorskiego i Rubio miała miejsce na marginesie rozpoczętej w piątek 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, która potrwa trzy dni. Na tym najważniejszym na świecie spotkaniu ekspertów do spraw polityki bezpieczeństwa międzynarodowego organizatorzy spodziewają się ponad 60 szefów państw i rządów, więcej niż kiedykolwiek wcześniej. W obradach weźmie udział około 100 ministrów spraw zagranicznych i obrony.

Tematem przewodnim dyskusji są zmiany w porządku światowym i kryzys w stosunkach transatlantyckich, a także konflikt z Iranem i wojna na Ukrainie. Polskę reprezentuje między innymi - oprócz Sikorskiego - premier Donald Tusk.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Dziwny moment" w światowym porządku. Rusza "Davos bezpieczeństwa"

"Dziwny moment" w światowym porządku. Rusza "Davos bezpieczeństwa"

Marcin Złotkowski, Sebastian Zakrzewski
Rubio spotka się z Zełenskim? "Chyba mam to w harmonogramie"

Rubio spotka się z Zełenskim? "Chyba mam to w harmonogramie"

W sobotę Nagroda im. Ewalda von Kleista za 2026 rok - wręczana corocznie przez MSC - zostanie przyznana narodowi ukraińskiemu za "jego odwagę, poświęcenie oraz niezłomną determinację w obronie własnej wolności i wolności całej Europy". Nagrodę w siedzibie królów Bawarii, Rezydencji, odbierze prezydent Wołodymyr Zełenski, a laudację wygłosi premier Donald Tusk.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/@sikorskiradek

Udostępnij:
Tagi:
Radosław SikorskiMarco RubioUSANiemcyAdministracja Donalda Trumpa
Czytaj także:
Lawina, zagrożenie lawinowe, Alpy
Lawina porwała narciarzy. Troje nie przeżyło
METEO
imageTitle
Sobota będzie dla nas? Kolejne szanse medalowe Polaków
EUROSPORT
Mieczysław Hryniewicz
Razem na planie przez dwie dekady. "Będzie ciebie bardzo brakowało, słonko"
Kultura i styl
imageTitle
Ostateczna decyzja w sprawie Ukraińca wyrzuconego z igrzysk
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński
Kaczyński o sytuacji w PiS. Grozi zawieszeniem
Polska
shutterstock_2182019307_1
Stoi za sukcesem kultowej postaci. Odchodzi po blisko pół wieku
BIZNES
Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska
Polki z sukcesem na igrzyskach. W tle problem
Karolina Bałuc
śnieg, zima, noc
Nocą będzie prawie -10 stopni
METEO
Przemówienie Friedricha Merza podczas 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa
"Dziwny moment" w światowym porządku. Rusza "Davos bezpieczeństwa"
Marcin Złotkowski, Sebastian Zakrzewski
Opady marznące, oblodzenie, ślisko
Groźny lód na drogach. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Szokująca diagnoza kontuzji Vonn. "Takie urazy mogą zakończyć się amputacją"
EUROSPORT
imageTitle
Semirunnij sięgał po srebro, komentatorzy dali ponieść się emocjom
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Co dalej z Polską 2050? Mamy projekt uchwały
Patryk Michalski
imageTitle
Pękał z dumy. Ceremonia medalowa w Mediolanie
EUROSPORT
Gerlach, Tatry Słowackie
Wypadek lawinowy w Tatrach. Nie żyje wspinacz
METEO
Donald Trump
Fort Trump w Bolesławcu? "Niesmaczne, niegodne"
Polska
imageTitle
"Bardzo dobrze się tu czuję. To jest mój dom"
EUROSPORT
Tomasiak znów skoczył daleko
Skoczkowie wchodzą do gry
RELACJA
imageTitle
Semirunnij: to srebro smakuje jak złoto
EUROSPORT
imageTitle
Potępił wojnę, został Polakiem. Nasz Władek
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki
"'Gówniarzeria' to delikatne określenie". Co się dzieje w PiS?
Marcin Złotkowski
imageTitle
W końcu awans Polski. Klasyfikacja medalowa igrzysk
EUROSPORT
GettyImages-2261456149
Tak Władimir Semirunnij wywalczył olimpijskie srebro
EUROSPORT
imageTitle
Drugi medal dla Polski! Semirunnij potwierdził klasę
EUROSPORT
Pan Patryk zrezygnował z pracy, by zająć się ojcem i babcią
Kolejne formularze i procedury. Ojciec pana Patryka nie doczekał pomocy od państwa
WARSZAWA
Luwr
Luwr: woda z rury centralnego ogrzewania uszkodziła jedno z dzieł
Kultura i styl
imageTitle
Australijka pogodziła mistrzynie. Historyczny wyczyn i łzy
EUROSPORT
sklejka xxxx
W PiS wrze. "Gówniarzeria", "prawdziwe dno" i "ataki na partyjnych kolegów"
Polska
Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford (CVN 78)
Największy lotniskowiec USA rusza na Bliski Wschód
Świat
Burza Nills we Francji
"Usłyszałem głośny huk i cały sufit się zawalił"
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica