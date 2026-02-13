Sikorski rozmawiał z Rubio. "Kolejna dobra dyskusja"

Radosław Sikorski i Marco Rubio na szczycie w Waszyngtonie Źródło: TVN24

We wpisie na platformie X Radosław Sikorski podziękował za spotkanie amerykańskiemu sekretarzowi stanu. Jak wyjaśnił, było ono kontynuacją zeszłotygodniowej rozmowy, która odbyła się w Waszyngtonie.

"Za nami kolejna dobra dyskusja - o G20, wsparciu dla Ukrainy, stosunkach transatlantyckich i polskim modelu transformacji ustrojowej" - napisał szef MSZ. Na opublikowanym zdjęciu widać, jak dwóch polityków z uśmiechem stoi obok siebie na tle flag Polski i USA.

Dziękuję @SecRubio za kontynuację naszej zeszłotygodniowej rozmowy z Waszyngtonu. Za nami kolejna dobra dyskusja - o G20, wsparciu dla Ukrainy, stosunkach transatlantyckich i polskim modelu transformacji ustrojowej. pic.twitter.com/VHuuR28Hbg — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 13, 2026 Rozwiń

62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa

Rozmowa Sikorskiego i Rubio miała miejsce na marginesie rozpoczętej w piątek 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, która potrwa trzy dni. Na tym najważniejszym na świecie spotkaniu ekspertów do spraw polityki bezpieczeństwa międzynarodowego organizatorzy spodziewają się ponad 60 szefów państw i rządów, więcej niż kiedykolwiek wcześniej. W obradach weźmie udział około 100 ministrów spraw zagranicznych i obrony.

Tematem przewodnim dyskusji są zmiany w porządku światowym i kryzys w stosunkach transatlantyckich, a także konflikt z Iranem i wojna na Ukrainie. Polskę reprezentuje między innymi - oprócz Sikorskiego - premier Donald Tusk.

W sobotę Nagroda im. Ewalda von Kleista za 2026 rok - wręczana corocznie przez MSC - zostanie przyznana narodowi ukraińskiemu za "jego odwagę, poświęcenie oraz niezłomną determinację w obronie własnej wolności i wolności całej Europy". Nagrodę w siedzibie królów Bawarii, Rezydencji, odbierze prezydent Wołodymyr Zełenski, a laudację wygłosi premier Donald Tusk.

