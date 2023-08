Media: Polak zgwałcony na stacji metra w Monachium

W Monachium doszło do gwałtu na młodym Polaku - informują niemieckie media, cytując monachijską policję. Według tych informacji, przestępstwa miał dokonać 20-letni Afgańczyk mieszkający w stolicy Bawarii. Mężczyzna został zatrzymany. Do sprawy odniosła się już polska ambasada w Berlinie.

Według niemieckiej policji, cytowanej przez portal dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung", do gwałtu miało dojść w nocy z soboty na niedzielę, gdy 18-letni Polak wracał do domu z imprezy. Najprawdopodobniej - dodaje "FAZ" - nastolatek zasnął na peronie monachijskiej stacji metra Max-Weber-Platz w stanie "silnego upojenia".

Domniemany napastnik, który według policji jest 20-letnim Afgańczykiem mieszkającym w Monachium, miał wykorzystać "niezdolność do stawiania oporu" przez młodego Polaka i dokonał na nim gwałtu. Po zajściu 20-latek miał zbiec z miejsca zdarzenia, kradnąc przy okazji telefon Polaka.

18-latek - podaje "FAZ" - wrócił do domu o własnych siłach, a w ciągu dnia zgłosił sprawę na policję. Funkcjonariuszom udało się namierzyć skradziony telefon Polaka, dzięki czemu zlokalizowano miejsce pobytu domniemanego napastnika i dokonano jego zatrzymania.

Gwałt na Polaku w Monachium

Na obecnym etapie dochodzenia ustalono, że na peronie doszło do gwałtu - przekazał we wtorek rzecznik miejscowej policji. Przestępstwo miało zostać dokonane między godziną 2.35 a 3.05. - We wskazanym okresie metro nie wykonuje kursów - dodał rzecznik. Gwałt został jednak "częściowo" zarejestrowany przez kamery monitoringu.