Von der Leyen: zwiększymy pracę, aby przyspieszyć akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier otworzył Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa. Podkreślił w swoim przemówieniu, że "Niemcy pozostaną wiarygodnym partnerem". Wspomniał o zbliżających się w Niemczech przyspieszonych wyborach parlamentarnych i powiedział, że "nie jest to powodem do obaw". Po nim wystąpiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która zapowiedziała przyspieszenie prac nad akcesją Ukrainy do Unii Europejskiej oraz uruchomienie "klauzuli ucieczki dla inwestycji obronnych".

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa rozpoczęła się w piątek i potrwa do niedzieli. Niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier wygłosił inauguracyjne przemówienie. - Pięć lat temu miałem ostatnią szansę otwierać konferencję bezpieczeństwa w Monachium i zmiany, które miały miejsce na świecie, nie mogłyby być bardziej dramatyczne - powiedział.

Steinmeier podkreślił, że "Niemcy pozostaną wiarygodnym partnerem". - Możecie na nas liczyć - powiedział.

Zauważył, że konferencja odbywa się w kluczowym momencie dla jego kraju. - Za raptem dziewięć dni Niemcy wybierać będą nowy parlament. Ponad pół roku przed terminem w kraju, gdzie stabilizacja jest rzeczą oczywistą, zaś plan rzeczą najważniejszą. Takie wydarzenie jest czymś niesamowitym, ale bądźcie państwo pewni, nie jest to powodem do obaw - powiedział Steinmeier.

Dodał, że "nawet w okresie zmian politycznych nadal będziemy pilnować naszych interesów, poszukiwać rozwiązań i poszerzać międzynarodowe partnerstwa". Zadeklarował, że "Niemcy nadal będą walczyć też o Europę w przyszłości".

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier PAP/EPA

"Ukraina jest częścią europejskiej rodziny i tu jest ich przyszłość"

Po prezydencie Niemiec głos zabrała Ursula von der Leyen. Przewodnicząca Komisji Europejskiej mówiła m.in. o przyszłości Ukrainy. - Zwiększymy naszą pracę, aby przyspieszyć proces akcesyjny Ukrainy do Unii Europejskiej. Poczyniliśmy znaczący postęp już teraz, ale znowu jest pora, aby poruszyć góry w Unii Europejskiej, zwiększyć wydatki budżetu, mieć wspólne finanse na projekty i przyspieszyć proces akcesyjny Ukrainy. To musi być celem nowej Europy - zadeklarowała przewodnicząca KE.

- Ukraina potrzebuje pokoju przez siłę. Europa chce pokoju przez siłę. Prezydent Donald Trump powiedział jasno, że Stany Zjednoczone są zaangażowane w pokój przez siłę, a zatem wierzę, że pracując razem, możemy zrealizować ten trwały i bezpieczny pokój - mówiła. Zaznaczyła, że Unia Europejska przekazała dużo na pomoc finansową i wojskową dla Ukrainy.

Ursula von der Leyen PAP/EPA/RONALD WITTEK

Von der Leyen zwróciła uwagę na rolę Unii w osłabieniu rosyjskiej gospodarki poprzez sankcje. - Łamaliśmy tabu jedno po drugim, odcinając nasze uzależnienie od rosyjskiego gazu i czyniąc się na stałe bardziej odpornymi. Zrobimy jeszcze więcej - oznajmiła.

- Pracujemy z Ukrainą nad akcesją do Unii, ponieważ Ukraina jest częścią europejskiej rodziny i tu właśnie jest ich przyszłość. Tu, w Europie - dodała. Zaznaczyła, że Wspólnota chce trwałego pokoju, "który doprowadzi do suwerennej, pełnej dobrobytu Ukrainy" oraz, że powinna ona "otrzymać solidne gwarancje bezpieczeństwa".

Von der Leyen: jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Europa musi zrobić więcej

Przewodnicząca KE w swoim przemówieniu poruszyła także temat wydatków na obronność i zapowiedziała uruchomienie "klauzuli ucieczki dla inwestycji obronnych".

- Wiele osób w kręgach bezpieczeństwa w Europie było zdezorientowanych, a niektórzy nawet zaniepokojeni komentarzami wygłoszonymi na początku tego tygodnia przez wysokich rangą urzędników USA. Ale musimy być tutaj szczerzy, i musimy unikać oburzenia i krzyku. Jeśli wsłuchamy się w istotę tych uwag, to nie tylko zrozumiemy, skąd pochodzą, ale uznamy, że są pewne uwagi, co do których możemy się zgodzić - mówiła przewodnicząca KE w wystąpieniu na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

W środę szef Pentagonu Pete Hegseth poparł w Brukseli pomysł prezydenta USA Donalda Trumpa, by zwiększyć próg wydatków na obronność w NATO do 5 procent w relacji do PKB. - Uważam, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo europejskie, Europa musi zrobić więcej - podkreśliła von der Leyen.

- Europa musi wnieść więcej do dyskusji i aby to osiągnąć, musimy poszukać wzrostu w europejskich wydatkach na obronę. Dlatego mogę ogłosić, że zaproponuję uruchomienie klauzuli ucieczki dla inwestycji obronnych. Pozwoli to państwom członkowskim na znaczne zwiększenie wydatków na obronę - oznajmiła szefowa KE.

Klauzula pozwala na poluzowanie zasad nakazujących państwom członkowskim utrzymywać deficyt budżetowy na poziomie poniżej 3 proc. PKB. Uruchomiona została m.in. w trakcie pandemii COVID-19. O takie odstępstwo zabiegała Polska.

Ursula von der Leyen: jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Europa musi zrobić więcej TVN24

61. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa

Podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa najwięksi liderzy polityczni świata będą dyskutować na tematy takie jak: bezpieczeństwo klimatyczne, porządek międzynarodowy, regionalne konflikty i kryzysy oraz rola Europy w świecie.

To 61. edycja międzynarodowego spotkania szefów państw, rządów i organizacji międzynarodowych, a także ministrów, członków parlamentów, wysokich rangą przedstawicieli sił zbrojnych, nauki, społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i mediów. Odbywa się co roku w lutym, pierwszą edycję zorganizowano w 1963 roku.

Autorka/Autor:js,sz/gp

Źródło: TVN24, PAP