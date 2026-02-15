Logo strona główna
Świat

"To niedopuszczalne". Sikorski o różnicach między Europą a USA

Radosław Sikorski
Sikorski: jedna strona Atlantyku próbuje narzucić swoje wartości drugiej stronie i to jest niedopuszczalne
Źródło: TVN24
Jedna strona Atlantyku próbuje narzucić swoje wartości drugiej stronie i to jest niedopuszczalne - powiedział Radosław Sikorski w trakcie panelu dyskusyjnego w Monachium. Szef polskiej dyplomacji mówił też o ingerencji USA w politykę zachodnich demokracji.

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wystąpił w ostatnim sobotnim panelu dyskusyjnym w Monachium na temat stanu relacji transatlantyckich. Szef polskiej dyplomacji twierdząco odpowiedział na pytanie, "czy Zachód wciąż istnieje", lecz zaznaczył, że między obiema stronami Atlantyku zawsze istniały różnice.

Jak wspominał, kiedy po raz pierwszy przyjeżdżał do Waszyngtonu, uważał się za konserwatystę, lecz ze zdziwieniem uznał, że jego pojęcie prawa do opieki zdrowotnej czy posiadania broni czyniły go w Ameryce "komuchem". Zaznaczył, że podobne "cywilizacyjne" różnice istnieją w postrzeganiu wolności słowa, która w Ameryce jest niemal nieograniczona.

Sikorski zwrócił się do "amerykańskich gości". "Zasługujemy"
Sikorski zwrócił się do "amerykańskich gości". "Zasługujemy"

- W Europie, z ważnych powodów historycznych, na przykład w Polsce, opowiadanie się za faszyzmem i komunizmem jest zabronione z bardzo ważnych powodów historycznych. Wierzymy w wolność słowa z odpowiedzialnością. A to, co wydarzyło się tutaj rok temu, polegało na tym, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych powiedział nam, że nasza koncepcja wolności słowa to cenzura, a ja po prostu tego nie akceptuję - powiedział Sikorski.

Wiceprezydent USA: to, co mnie martwi najbardziej, to zagrożenie z wewnątrz Europy
Wiceprezydent USA: to, co mnie martwi najbardziej, to zagrożenie z wewnątrz Europy

- I tak trudność, z którą się teraz zmagamy, polega na tym, że jedna strona Atlantyku próbuje narzucić swoje wartości drugiej stronie i to jest niedopuszczalne - dodał.

Sikorski o ingerencji USA w politykę zachodnich demokracji

W dalszej części dyskusji szef MSZ krytykował również łamanie przez administrację Donalda Trumpa dotychczasowej niepisanej zasady o wzajemnym nieingerowaniu w proces polityczny wewnątrz zachodnich demokracji. Przywołał przykład poparcia przez Trumpa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.

Rubio: chcemy sojuszników, którzy mogą się bronić

Rubio: chcemy sojuszników, którzy mogą się bronić

"Do nowych uderzeń może dojść w najbliższych dniach". Apel w Monachium

"Do nowych uderzeń może dojść w najbliższych dniach". Apel w Monachium

- Dawniej nie ingerowaliśmy (w sprawy sojuszników), ale ingerowaliśmy w imię demokracji w politykę autokracji, a teraz jest odwrotnie - ocenił Sikorski. - To całkowicie oburzające. I w Polsce, na przykład, jest to irracjonalne - dodał. Jak zaznaczył, Polska była przez lata najbardziej proamerykańskim krajem w Europie, a "Stany Zjednoczone miały wspaniałą sytuację, w której rząd i opozycja, rywalizowały o to, kto będzie bardziej proamerykański".

- Kiedy zaczniesz wybierać strony, zaczyna się inna dynamika - powiedział.

Clinton: stanowisko administracji Trumpa wobec Ukrainy jest haniebne

Dyskusja, w której uczestniczył Sikorski, a także między innymi była sekretarz stanu USA, Hillary Clinton, oraz szef czeskiej dyplomacji, Petr Macinka, skupiała się głównie na ideologicznych różnicach między konserwatystami a liberałami, a także na podejściu obu stron Atlantyku do wojny w Ukrainie. Clinton uznała właśnie tę sprawę jako najważniejsze źródło różnic między USA i Europą.

- Uważam, że stanowisko administracji Trumpa wobec Ukrainy jest haniebne. Uważam, że próba zmuszenia Ukrainy do kapitulacji z Putinem jest haniebna. Uważam, że wysiłki Putina i Trumpa, by czerpać zyski z nieszczęścia i śmierci narodu ukraińskiego, są historycznym błędem i korupcją do entej potęgi - mówiła była szefowa dyplomacji USA.

Kiedy natomiast Gladden Pappin, prawicowy amerykański politolog, stojący na czele Węgierskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych przestrzegał, by nie przyklejać Trumpowi łatki "apologety Putina", Sikorski wtrącił, że amerykański prezydent powiesił w Białym Domu zdjęcie z Putinem.

- Ja nie mam portretu Putina w moim domu - zaznaczył.

Zdjęcie Trumpa i Putina w Białym Domu
Zdjęcie Trumpa i Putina w Białym Domu
Źródło: PAP/EPA/Kent Nishimura / POOL

Polski wicepremier wdał się też w utarczkę słowną ze swoim odpowiednikiem z Czech Macinką, który krytykował przyklejanie łatki faszystów przeciwnikom politycznym. Sikorski odparł, że w Europie są faszyści i że wbrew słowom Macinki nie jest to problem, który skończył się 70-80 lat temu. W podobny sposób odpowiadał Pappinowi, który krytykował wykluczanie niektórych partii politycznych w Europie.

- Tak, wykluczamy faszystów - powiedział Radosław Sikorski.

pc

"Francuzi nie są skłonni do zaakceptowania przywódczej roli Niemców"

Opracował Kuba Koprzywa /akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RONALD WITTEK

Radosław Sikorski, USA, Donald Trump, Karol Nawrocki, Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, Ukraina, Hillary Clinton, Czechy, Władimir Putin
