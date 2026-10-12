Świat Moment rosyjskiego ataku na nagraniu z monitoringu. Ulica stanęła w płomieniach Oprac. Aleksandra Sapeta |

Moment rosyjskiego ataku na przedmieściach Charkowa Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Rosja przeprowadziła kolejne ataki na Ukrainę mimo ogłoszonego przez Donalda Trumpa "zawieszenia broni w obszarze energetyki". W niedzielę i poniedziałek celem ataków był między innymi obwód charkowski. Moskwa uderzyła w elektrownię w Charkowie.

W ocenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego to jasno pokazuje, że przywódca Rosji Władimir Putin "nie czyta Truth Social, a jego drony są silniejsze niż wpisy prezydenta USA".

BREAKING: Russia has struck Kharkiv’s Thermal Power Plant No. 5, right as Trump called for an energy truce between Russia and Ukraine.



“There has just been a Russian strike on TPP-5 in Kharkiv,” Zelensky said. pic.twitter.com/PKiP0ZDSKQ — KyivPost (@KyivPost) October 11, 2026 Rozwiń

Moment rosyjskiego ataku na nagraniu

Rosyjskie pociski uderzyły też w gęsto zabudowaną dzielnicę. Monitoring uchwycił moment trafienia w pobliżu budynków wielokondygnacyjnych i sklepów spożywczych w miejscowości Pisoczyn na przedmieściach Charkowa. Do ataku doszło w niedzielę wieczorem - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Charkowie.

Na nagraniu widać zaparkowane wzdłuż ulicy samochody, grupę osób siedzących przed jednym z budynków, a także mężczyznę przejeżdżającego na hulajnodze. W pewnym momencie słychać eksplozję i alarmy w samochodach. Po uderzeniu ulica stanęła w płomieniach.

Wybuch w Charkowie Źródło zdjęcia: Reuters

Zginęły trzy osoby - 16-latek i dwie kobiety w wieku 19 i 51 lat. 19 osób zostało rannych, w tym dziecko - przekazała charkowska prokuratura w serwisie Telegram.

Agencja Reuters zweryfikowała nagranie, w tym układ budynków i drogi, które zgadzały się z archiwalnymi i satelitarnymi zdjęciami z tego obszaru.

Fala rosyjskich ataków w Ukrainie

Rosjanie przeprowadzili też nalot w rejonie niemyszlańskim, gdzie uszkodzone zostały domy - przekazała charkowska prokuratura. Zginęła kobieta, a osiem osób, w tym 7-letni chłopiec, zostali ranni.

Nad ranem w poniedziałek Moskwa przeprowadziła serię ataków z użyciem dronów. Ponownie uszkodzone zostały domy, a także budynki wielorodzinne i kompleks sportowy. Wśród 19 osób poszkodowanych jest dwoje dzieci - podała Państwowa Służba Ukrainy do Sytuacji Nadzwyczajnych.

upd: до 19 людей, серед них — 2 дитини, зросла кількість постраждалих унаслідок російських ударів по Харкову. Вогнеборці ліквідували всі осередки пожеж, спричинені атакою. Тривають аварійно-рятувальні роботи. pic.twitter.com/l64q42UXRU — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) October 12, 2026 Rozwiń