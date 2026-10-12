Moment rosyjskiego ataku na nagraniu z monitoringu. Ulica stanęła w płomieniach
Rosja przeprowadziła kolejne ataki na Ukrainę mimo ogłoszonego przez Donalda Trumpa "zawieszenia broni w obszarze energetyki". W niedzielę i poniedziałek celem ataków był między innymi obwód charkowski. Moskwa uderzyła w elektrownię w Charkowie.
W ocenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego to jasno pokazuje, że przywódca Rosji Władimir Putin "nie czyta Truth Social, a jego drony są silniejsze niż wpisy prezydenta USA".
Moment rosyjskiego ataku na nagraniu
Rosyjskie pociski uderzyły też w gęsto zabudowaną dzielnicę. Monitoring uchwycił moment trafienia w pobliżu budynków wielokondygnacyjnych i sklepów spożywczych w miejscowości Pisoczyn na przedmieściach Charkowa. Do ataku doszło w niedzielę wieczorem - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Charkowie.
Na nagraniu widać zaparkowane wzdłuż ulicy samochody, grupę osób siedzących przed jednym z budynków, a także mężczyznę przejeżdżającego na hulajnodze. W pewnym momencie słychać eksplozję i alarmy w samochodach. Po uderzeniu ulica stanęła w płomieniach.
Zginęły trzy osoby - 16-latek i dwie kobiety w wieku 19 i 51 lat. 19 osób zostało rannych, w tym dziecko - przekazała charkowska prokuratura w serwisie Telegram.
Agencja Reuters zweryfikowała nagranie, w tym układ budynków i drogi, które zgadzały się z archiwalnymi i satelitarnymi zdjęciami z tego obszaru.
Fala rosyjskich ataków w Ukrainie
Rosjanie przeprowadzili też nalot w rejonie niemyszlańskim, gdzie uszkodzone zostały domy - przekazała charkowska prokuratura. Zginęła kobieta, a osiem osób, w tym 7-letni chłopiec, zostali ranni.
Nad ranem w poniedziałek Moskwa przeprowadziła serię ataków z użyciem dronów. Ponownie uszkodzone zostały domy, a także budynki wielorodzinne i kompleks sportowy. Wśród 19 osób poszkodowanych jest dwoje dzieci - podała Państwowa Służba Ukrainy do Sytuacji Nadzwyczajnych.