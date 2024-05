Moment ataku na Roberta Fico. Nagranie

Media społecznościowe obiegło nagranie, na którym widać moment ataku na premiera Słowacji Roberta Fico. W materiale słychać strzały, które padły gdy polityk zbliżał się do barierek przy których stali ludzie.

Oglądaj w TVN24 i TVN24 GO.

Zamachowiec został zatrzymany. Według mediów to 71-letni pisarz pracujący w firmie ochroniarskiej

Fico śmigłowcem przetransportowano do szpitala w Bańskiej Bystrzycy

Do zamachu doszło, gdy Fico wyszedł do mieszkańców miasta

Do zamachu doszło, gdy Fico wyszedł do mieszkańców miasta. Na nagraniu, które obiegło media społecznościowe, słychać strzały, które padły gdy polityk zbliżał się do barierek przy których stali ludzie.