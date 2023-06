Mołdawski sąd konstytucyjny: działalność prorosyjskiej partii Sor niezgodna z prawem

Działalność prorosyjskiej partii Sor jest niezgodna z konstytucją - stwierdził mołdawski sąd konstytucyjny. Na mocy tego postanowienia partię uważa się za rozwiązaną z chwilą ogłoszenia orzeczenia. - Wraz z naszą drużyną jeszcze dojdziemy do władzy - skomentowała wiceprzewodnicząca partii Marina Tauber.

Parlamentarzyści wybrani z ramienia Sor zachowają mandaty w parlamencie Mołdawii jako posłowie niezależni, bez prawa wstępowania do innych frakcji parlamentarnych.

Wiceszefowa Sor: jeszcze dojdziemy do władzy

- Wraz z naszą drużyną jeszcze dojdziemy do władzy. Dla nas ten haniebny proces stanowi doświadczenie - powiedziała Tauber. - Obywatele muszą mieć prawo do wolnego wyboru. Nasza ekipa będzie walczyć o wszystko, co dobre dla Mołdawii - dodała.