Starcie o fotel prezydenta. "Wybór między Rosją i Zachodem"

W niedzielę w Mołdawii odbędą się wybory prezydenckie. Główni pretendenci do objęcia funkcji prezydenta to opowiadający się za zbliżeniem z Rosją obecny lider kraju Igor Dodon oraz prozachodnia polityk Maia Sandu. - Tradycyjnie tematem wyborów będzie geopolityka, czyli wybór między Rosją i Zachodem - ocenił Kamil Całus z Ośrodka Studiów Wschodnich.

W kraju otwarte będą 2143 lokale wyborcze. Poza granicami Mołdawii - 139. Jak poinformowano, chęć głosowania za granicą zgłosiło około 60 tysięcy osób – w tym najwięcej we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Rosji. Ogółem, jak podaje Centralna Komisja Wyborcza , uprawnionych do głosowania jest około 3,27 miliona osób.

Wybory prezydenckie w Mołdawii

- Tradycyjnym tematem wyborów w Mołdawii jest geopolityka i także tym razem tego się nie udało uniknąć. Są dwie dominujące opcje polityczne i dwóch kandydatów - nieformalny lider socjalistów Igor Dodon, który reprezentuje opcję prorosyjską, i Maia Sandu, była premier, liderka Partii Działania i Solidarności, która jest twarzą opcji prozachodniej - powiedział Całus. - Najpewniej to oni, już po raz drugi, staną naprzeciwko siebie w drugiej turze wyborów - dodał.

Dodon jest postrzegany jako polityk prorosyjski, przy czym Całus zaznacza, że jego alians z Rosją ma charakter sytuacyjny. - Jest on przede wszystkim zorientowany na siebie. To nie jest żaden ideowy prorosyjski patriota, który chce zrealizować w Mołdawii wizję rosyjskiego świata - wskazał ekspert.

- Była premier Maia Sandu to inny przypadek. Reprezentuje opcję prozachodnią, jest też znana i dobrze postrzegana na Zachodzie - zaznaczył.

"Przygrywka do wyborów parlamentarnych"

Analityk podkreślił, że ze względu na bardzo ograniczone prerogatywy prezydenta w mołdawskim systemie politycznym, obecna elekcja ma znaczenie przede wszystkim jako "przygrywka do wyborów parlamentarnych".

- Prezydent jest widoczny, więc może się stać lokomotywą lub kulą u nogi dla swojego ugrupowania. Innymi słowy, jeśli wygra Dodon, to wzmocni socjalistów, jeśli wygra Sandu, skorzysta na tym jej partia - wyjaśnił Kamil Całus.

Jest to o tyle ważne, że Mołdawię najpewniej czekają w przyszłym roku przedterminowe wybory do parlamentu. - Obecna koalicja socjalistów i demokratów nie ma stabilnej większości. Dochodzi do tego szereg innych czynników, będących efektem zawirowań na mołdawskiej scenie politycznej w ostatnich miesiącach - tłumaczy ekspert.