W Mołdawii spadła rakieta. Kiszyniów nie podaje czyja

Trzy osoby zginęły, a sześć zostało rannych po tym, jak na rosyjskim lotnisku w pobliżu miasta Riazań eksplodowała cysterna z paliwem - podała agencja informacyjna RIA Nowosti. Niezależny rosyjski portal Meduza przekazał, że niemal w tym samym czasie doszło do wybuchu w bazie lotniczej w pobliżu miasta Engels, która jest wykorzystywana przez rosyjskie wojska do atakowania celów cywilnych w Ukrainie. - To sygnał alarmowy dla Rosji. Mamy nadzieję, że skala zniszczeń okaże się jak największa - powiedział rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat, odnosząc się do wybuchów.