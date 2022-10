Mołdawia. Szef służb o "hybrydowej walce" Kremla i próbie obalenia obecnej władzy w Kiszyniowie

czytaj dalej

Wybuch paniki podczas imprezy halloweenowej na ulicach Seulu w Korei Południowej kosztował życie ponad 150 osób. To jedno z najtragiczniejszych tego rodzaju zdarzeń w historii. Jak to się dzieje, że dochodzi do paniki, a ludzie tratują się nawzajem lub duszą? Czasami winni są organizatorzy dużych imprez, zdarza się też, że - jak było podczas tragicznego koncertu w Brazylii w 2013 roku - wystarczy nieodpowiedzialne zachowanie jednej osoby. Przedstawiamy listę najbardziej tragicznych w skutkach wybuchów paniki w ostatnich trzech dekadach.