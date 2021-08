Mołdawia świętuje 30. rocznicę niepodległości. Na uroczystościach między innymi prezydent RP Andrzej Duda

Sandu: sukces Mołdawii zależy od relacji z partnerami zagranicznymi

Prezydent Rumunii Klaus Iohannis potwierdzał zaangażowanie jego kraju we wspieraniu reform i integracji Mołdawii z UE. Jak dodał, Mołdawii potrzebne są szybkie reformy, których wdrożenie przyczyni się do rozwoju gospodarczego kraju. - Będziemy działać w duchu partnerstwa strategicznego - deklarował Iohannis.

Rozmowy o Partnerstwie Wschodnim

- Będziemy czynili wszystko, żeby Mołdawia mogła jak najszybciej przystąpić do Unii Europejskiej, jesteśmy zwolennikami polityki "otwartych drzwi" w UE - mówił prezydent Andrzej Duda. Zwrócił się do wszystkich obywateli Mołdawii z życzeniami z okazji 30-lecia niepodległości kraju.

Dodał, że zawsze jako prezydent deklarował, że jest zwolennikiem polityki "otwartych drzwi" w UE i przyjmowania kolejnych krajów. - Podkreślam to zawsze, kiedy spotykam się z kolegami, koleżankami - przywódcami państw UE, że to, iż Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, nie oznacza, że projekt europejski się kończy. Ale żeby to pokazać, powinniśmy przyjąć do Unii Europejskiej kraje, które są najbliżej, a które do Unii aspirują - mówił.