Mołdawia wprowadza stan wyjątkowy. Nie jest w stanie zapłacić Gazpromowi

Parlament Mołdawii poparł wniosek rządu w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego w sektorze energetycznym. Powodem są groźby rosyjskiego Gazpromu w sprawie odcięcia dostaw gazu. Władzom w Kiszyniowie zabrakło 25 milionów dolarów, by opłacić surowiec. Prośby o odroczenie terminu płatności za gaz dostarczony w styczniu zostały odrzucone.

Premier Natalia Gavrilita powiedziała w środę, że rząd potrzebuje większych uprawnień, by lepiej zarządzać kryzysem energetycznym poprzez, między innymi, przestawienie dostaw gazu z przemysłu do gospodarstw domowych i wykorzystanie środków budżetowych do płacenia za gaz.