Mołdawskie MSW: w północnej części kraju spadła rosyjska rakieta

czytaj dalej

- To było unikatowe wydarzenie, które w historii tej wojny będzie nie mniej znaczące niż wyzwolenie Wyspy Węży i obwodu charkowskiego - powiedział ekspert ukraińskiego portalu wojskowego Defense Express Wołodymyr Zabłocki, komentując sobotni atak dronów na okręty rosyjskiej Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu na zaanektowanym Krymie. Według niezależnych mediów, w wyniku eksplozji została uszkodzona między innymi flagowa fregata Admirał Makarow. Do tej pory ukraińska strona nie przyznała się do ataków na rosyjskie okręty.